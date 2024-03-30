Ürdün ile Irak Arasındaki Elektrik Bağlantı Hattı Hizmete Girdi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçilere yerli ayçiçeği tohumu dağıttı

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Tarım Alanlarının Kullanımının Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında çiftçilere yerli ayçiçeği tohumu dağıttı. İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Çimendere Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelerek proje ve desteklemeler hakkında bilgilendirme yaptı. Daha sonra Trakya'nın iklim şartlarına uygun, TAGEM tarafından geliştirilmiş yerli hibrit ayçiçeği tohumları çiftçilere dağıtıldı.