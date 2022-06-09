Ürdün ile Mısır'dan petrol ve gaz alanında tecrübe paylaşımına yönelik mutabakat zaptı - Son Dakika
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Ürdün ile Mısır'dan petrol ve gaz alanında tecrübe paylaşımına yönelik mutabakat zaptı

09.06.2022 16:45
Ürdün ile Mısır'dan petrol ve gaz alanında tecrübe paylaşımına yönelik mutabakat zaptı

Ürdün ile Mısır arasında maden kaynakları, petrokimya endüstrileri, petrol ve doğal gaz alanlarında karşılıklı tecrübe paylaşımını öngören mutabakat zaptı imzalandı.

Ürdün ile Mısır arasında maden kaynakları, petrokimya endüstrileri, petrol ve doğal gaz alanlarında karşılıklı tecrübe paylaşımını öngören mutabakat zaptı imzalandı.

Ürdün Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, mutabakat zaptının Lut Gölü bölgesinde Ürdün Enerji Bakanı Salih el-Harabişe ile Mısır Petrol Bakanı Tarık el-Molla tarafından imzalandığı belirtildi.

Bakan Harabişe, "Mutabakat zaptı, özel nitelikteki gaz sahaları veya konvansiyonel olmayan gaz sahaları ile gaz çıkarma ve işleme konularında iki ülke arasında karşılıklı tecrübe alışverişi sağlanmasını öngörüyor." dedi.

Mısır Petrol Bakanı Molla da zaptın, iki ülke arasında devam eden iş birliği ilişkileri çerçevesinde gerçekleştiğini belirtti.

Mutabakat zaptının ayrıca üretimi bölüşme, enerji erişiminin iyileştirilmesi anlaşmaları başta olmak üzere petrol ve gaz aramalarına ilişkin uluslararası şirketlerle yapılan anlaşmalar konusunda tecrübe paylaşımı ve iş birliği yapılmasını da sağlayacağı aktarıldı.

İsrail ile tedarik anlaşmaları bulunan Ürdün ve Mısır, Akabe ve El- Ariş kentleri arasındaki doğal gaz boru hattı ile birbirine bağlanıyor.

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Kaynak: AA

Ürdün, Mısır, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ürdün ile Mısır'dan petrol ve gaz alanında tecrübe paylaşımına yönelik mutabakat zaptı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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