Ürdün kahvesi Türkiye'de şubeleşiyor - Son Dakika
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Ürdün kahvesi Türkiye'de şubeleşiyor

20.04.2022 16:24
Ürdün kahvesi Türkiye'de şubeleşiyor

Türk girişimci, Ürdün'de kurduğu kahve zincirini Türkiye'ye taşıdı.

Türk girişimci, Ürdün'de kurduğu kahve zincirini Türkiye'ye taşıdı. Markanın kurucu ortağı Cüneyt Gencer, İstanbul'dan dünyaya açılmak istediklerini belirtti.

Ürdün'de kurulan kahve zinciri markası Astrolabe dünyanın birçok noktasında şubeler açma hedefine İstanbul'dan başladı. İki milyon dolarlık yatırımla İstanbul'da konumlanan markanın kurucu ortağı Cüneyt Gencer, dünyanın merkezinin İstanbul olduğunu bundan dolayı dünyaya açılmak için İstanbul'u merkez olarak seçtiklerini söyledi.

İstanbul'dan sonraki hedef; Dubai

Şirketin kurucu ortağı Cüneyt Gencer, "Markamızı yurt dışına nasıl açarız diye düşündük. İlk hedefimiz Dubai olmuştu. Sonra İstanbul'un daha iyi bir merkez olacağını düşündük. İstanbul'u dünyanın yeni merkezi olarak görüyoruz, bu nedenle yönümüzü İstanbul'a çevirdik. Galataport'da ilk şubemizi açtık. İstanbul'da markamızı duyurup daha sonra Dubai, Katar, Londra gibi ülkelere açılmayı hedefliyoruz. İstanbul'da iki milyon dolarlık yatırımla şubemizi açtık. Toplamda Türkiye'de 10 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

"İstanbul yatırımlar için cazibe merkezi"

Kahvenin Türkiye'de çok sevilen bir ürün olduğunu da söyleyen Gencer, "Bizde neden olmasın diyerek Türkiye'de de kahve sektörüne girmemiz gerekiyor dedik. İyi bir istihdam sağlamayı da hedefliyoruz. Çok güçlü markalar var ülkemizde. Bizi onlardan ayıran kahve kalitemiz çekirdeğimiz ve kavruluşu oluyor. İnsanlar buraya gelip kahvelerini denedikten sonra farkı göreceklerdir. İstanbul şuan dünyanın merkezi. Yabancı yatırımcılarda İstanbul'u tercih ediyor. Bu sadece kahve gibi sektörler için geçerli değil. Her sektör de cazibe merkezi olarak İstanbul görünüyor. İstanbul'u tercih ediyorlar. Bizde bunu gördük ve ilk hedefimiz İstanbul oldu. Kafemiz kahve kitap kahvaltı konseptiyle düzenlendi. İnsanları bilime ilime ve okumaya teşvik etmek amaçlı yapılan bir konseptimiz var" diye konuştu. - İSTANBUL

Ürdün kahvesi Türkiye'de şubeleşiyor

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İstanbul, Türkiye, Dubai, Ürdün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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