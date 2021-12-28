Üye Girişi
Üretici kadınların yılbaşı stantları 30 Aralık'a kadar açık olacak - Son Dakika

Üretici kadınların yılbaşı stantları 30 Aralık'a kadar açık olacak

28.12.2021 10:10
Üretici kadınların yılbaşı stantları 30 Aralık'a kadar açık olacak

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Özgecan Aslan Barış Meydanında 25 Aralık'ta kurduğu "Yılbaşı Üretici Kadın Stantları" 30 Aralık'a kadar açık kalacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Özgecan Aslan Barış Meydanında 25 Aralık'ta kurduğu "Yılbaşı Üretici Kadın Stantları" 30 Aralık'a kadar açık kalacak. 60 stanttaki 126 kadın üreticinin ürünlerinin sergilendiği etkinlik yoğun ilgi görüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin "Stantlarda Emek, Yeni Yılda Huzur Var" sloganıyla açtığı yılbaşı stantlarında, kadın emeği ürünler alıcılarını bekliyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinde görevli Burcu Sert, verdiği bilgide, "30 Aralık'a kadar Özgecan Aslan Meydanındayız. Burada, Mersin'in merkezinde yaşayan üretici kadınlarımızın yılbaşı konseptli ürettiği ürünler sergileniyor. Bu yılbaşında tüm Mersinlileri yılbaşı alışverişlerini yapmaları için buraya bekliyoruz. Hem kadın elinden üretime destek olmak hem de tamamen evde üretim yapan kadınlara bir nebze de olsa bu yıl destek olmaları için bekliyoruz. Ayın 31'inde de burada Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bir yılbaşı etkinliğimiz olacak. Tüm Mersinlileri ona da davet ediyoruz" dedi.

"İlk stant deneyimim, çok heyecan verici"

Üretici kadınlardan Sühal Geç de üretime bir yıl önce başladığını, ancak Büyükşehir'in açtığı üretici kadın stantlarında ilk kez yer aldığını belirterek, "Çevremdekilerle başladım. Arkadaşlarım, kuzenlerim almaya başladı. Şu anda da belediyemizin düzenlemiş olduğu etkinlikte yerimi aldım. İlk stant deneyimim, çok heyecan verici. Yan taraftaki stant arkadaşlarımla tanıştım. Sosyalleşme açısından da çok güzel. İnsanlarla bir arada olmak güzel. Buraya gelsinler, en güzel hediyeler burada, çünkü el emeği ürünler" diye konuştu.

Üretici kadınlardan Merve Sönmez ise Mersinlileri beklediklerini belirterek, "Belediyenin emekçi insanlara yönelik düzenlediği el emeği ve göz nuru ürünlerinin sergilendiği bir ortam. Yılbaşına dair ürünler var. Öğretmenlerimiz için yaptığımız ürünler var. Çeşitli çizgi film kahramanlarının olduğu ürünler var. Önümüz yılbaşı, bence çok uygun bir hediye. Hem ortam hem de ürettiğimiz eserler itibariyle mutlaka gelip görmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Üretici kadınların yılbaşı stantları 30 Aralık'a kadar açık olacak
Üretici kadınların yılbaşı stantları 30 Aralık'a kadar açık olacak
Üretici kadınların yılbaşı stantları 30 Aralık'a kadar açık olacak
Üretici kadınların yılbaşı stantları 30 Aralık'a kadar açık olacak
Üretici kadınların yılbaşı stantları 30 Aralık'a kadar açık olacak

YORUMLAR
500

Özgecan Aslan, Yılbaşı, Mersin, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üretici kadınların yılbaşı stantları 30 Aralık'a kadar açık olacak - Son Dakika Ekonomi


Korona hastalarının bacaklarını inceleyen bilim insanları gördüklerine inanamadı Korona hastalarının bacaklarını inceleyen bilim insanları gördüklerine inanamadı         
10:11
2021'de Google'da en çok hangi yemekleri aradık? 2021'de Google'da en çok hangi yemekleri aradık?         
09:58
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi Emekli zammında heyecanlandıran ipucunu AK Partili yönetici verdi         
20:36
BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu BDDK, aralarında bazı eski Merkez Bankası başkanlarının da olduğu 26 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu         
20:08
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi Paraları olmadığı için Messi'yi göndermişlerdi! Barcelona, Manchester City'nin yıldızını şehre getirdi         
14:38
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay! Evde cansız bedenleri bulunan çiftle ilgili kan donduran detay!         
13:28

Son Dakika Haberleri
10:11 Korona hastalarının bacaklarını inceleyen bilim insanları gördüklerine inanamadı
10:02 Alışveriş yaparken kalp krizi geçirdi; sokak kedisi başında bekledi
09:57 2021'de Google'da en çok hangi yemekleri aradık?
09:41 Önündeki kamyona çarpan minibüs sürücüsü feci şekilde can verdi
09:38 ABD'de huzurevinde koronavirüsten ölenlerin yakınlarına 53 milyon dolar tazminat ödenecek
09:28 Avustralya'da koronavirüs testi pozitif çıkan yüzlerce kişiye yanlış sonuç verildi
09:25 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Muhalefet kimlikleri aşan bir siyaset izlerse oyu yüzde 60'ları bulabilir
09:15 Meteoroloji uyardı! 3 bölgede sağanak yağış görülebilir
09:15 Bir oyuncu daha koronavirüse yakalandı! Bu kez Kenan İmirzalıoğlu
09:11 KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Seçime doğru son düzlüğe girdik
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 10:18:38. #1.11#
SON DAKİKA: Üretici kadınların yılbaşı stantları 30 Aralık'a kadar açık olacak - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement