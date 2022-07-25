Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor - Son Dakika
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Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor

25.07.2022 13:10
Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen kuru üzüm fiyatlarının bu sene daha erken açıklanması talebinde bulunarak kuru üzüm fiyatının en az bir litre mazota eşit olması gerektiğini söyledi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen kuru üzüm fiyatlarının bu sene daha erken açıklanması talebinde bulunarak kuru üzüm fiyatının en az bir litre mazota eşit olması gerektiğini söyledi.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen erken açıklanacak kuru üzüm fiyatlarının aynı zamanda yaş üzüm fiyatlarına da canlılık getireceğine inandıklarını ifade etti. Ülgen, kuru üzüm taban fiyatının en az bir litre mazot fiyatında olması gerektiğine dikkat çekerek, "Bu yıl üzümlerin sergilere atılması 10 Ağustos'ta başlar. Bu yıl üzüm maliyeti çok yüksek. Tarım ilaçları, akaryakıt, elektrik, işçi ücretleri, gübre gibi girdi maliyetleri de yüzde 150-200 arasında arttı. Dört kilo üzümden bir kilo kuru üzüm elde ediliyor. Bu nedenle 9 numara kuru üzüm fiyatının en yakın zamanda bir litre mazot fiyatı olarak açıklanması gerekiyor." dedi.

Ülgen, "Manisa ovalarında üzüm yetiştiren ilçelerin ziraat odası başkanları ile Manisa'da toplantı yaparak kuru üzüm taban fiyatların erken açıklanması konusunda fikir birliğine vardıktan sonra bu kararımızı açıklayacağız." dedi.

Sosyal medyada kampanya başlattılar

Üzüm fiyatları ile ilgili olarak üreticiler de sosyal medya üzerinden seslerini duyurmak için kuru üzüm fiyatlarının erken açıklanması için paylaşımlar yapmaya başladı. Üreticiler kuru üzüm taban fiyatının hasat öncesi açıklanması için sosyal medya üzerinden seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Sarıgöl'de üzüm üreticilerinin hummalı çalışmaları hasat için tüm hızıyla devam ederken, üzüm üreticilerinden Hülya Akkaya, "Üzüm Sarıgöl için önemli. Kendimizden feragat ederek hasada en kaliteli üzüm yetişmek için geceli gündüzlü çalışıyoruz. Tabii bu yıl biraz daha özenle gayretle tüm imkanlarımızı seferber ederek üretim devam ediyor. Bu yıl girdi maliyetlerimiz çok yüksek o yüzden piyasada kayda değer yüz güldürecek fiyatı bekliyoruz. Özelikle piyasa yapıcı etkenler olarak TMO'nun bu yılda yine kuru üzüm alımında olması ve bu yıl fiyat belirlemede daha etkin olması çiftlerimizin elini güçlü kılacaktır. Özelikle şu anda yaş meyve sebzede ihracatımız hızlı. Başlıca üzüm ihracatımızı büyük bir bölümünü Rusya ve Ukrayna'ya yapıyoruz. Bu bölge de şu an savaş olsa da burada bu ülkelere ihracatımızın aksamaması yüzümüzü güldürecek inşallah." diye konuştu. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Ali İhsan Su, Sarıgöl, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üretici üzüm fiyatlarının erken açıklanmasını istiyor - Son Dakika
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