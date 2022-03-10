Üreticiye damızlık koç desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Üreticiye damızlık koç desteği

10.03.2022 12:02
Üreticiye damızlık koç desteği

"Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirilmesi Projesi" kapsamında il genelinde üreticiye yüzde 75 hibe ile damızlık koç desteğinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerindeki üreticilere damızlık koçları teslim etti.

"Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirilmesi Projesi" kapsamında il genelinde üreticiye yüzde 75 hibe ile damızlık koç desteğinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerindeki üreticilere damızlık koçları teslim etti. Damızlık koçlarını teslim alan üreticiler, sağlanan desteğin önemine değindi, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

'Manisa İli Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliğinde Sürü İyileştirilmesi Projesi' kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle Yunusemre, Şehzadeler, Saruhanlı ve Turgutlu ilçelerindeki üreticilere yüzde 75 Büyükşehir Belediyesi hibe desteğiyle 27 adet damızlık koç dağıtımı gerçekleştirdi. Manisa Canlı Hayvan Borsası'nda yapılan koç dağıtım törenine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Damızlık koçlar özenle seçildi

Koç dağıtım töreninde üreticilerle sohbet eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, "Tarım ve hayvancılığın önemi içerisindeyiz. Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün önderliğinde de tarım ve hayvancılığa desteklerimizi sürdürüyoruz. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde sürü iyileştirme projesi kapsamında da üreticimize özenle seçilmiş damızlık koçlarımızı dağıtıyoruz. İnşallah bunlarla birlikte üretimin daha da artmasını, kalitenin yükselmesini hedefliyoruz. Tarımla ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın gelirini artırmayı amaçlıyoruz" dedi.

Üreticiler destekten memnun

Damızlık koçları teslim alan üreticilerden Kazım Usta, "Çok güzel bir destek. Safkan hayvan alıyoruz." derken, Ramazan Çakır, "Çok güzel bir şey. Başkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi. Üretici Tahsin Avutlu ise, "Et ırkı. Bayırda ovada her yerde olur. Biz de bu ırka dönmeyi amaçlıyoruz." şeklinde konuştu. - MANİSA

Üreticiye damızlık koç desteği
Üreticiye damızlık koç desteği
Üreticiye damızlık koç desteği
Üreticiye damızlık koç desteği
Üreticiye damızlık koç desteği
Üreticiye damızlık koç desteği

YORUMLAR
500
Manisa Büyükşehir Belediyesinden hayvan üreticisine destek Manisa Büyükşehir Belediyesinden hayvan üreticisine destek Manisa'da Kadın-Spor ve Olimpizm Konferansı düzenlendi Manisa'da Kadın-Spor ve Olimpizm Konferansı düzenlendi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Damızlık, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üreticiye damızlık koç desteği - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Bursa'daki nişanlı cinayetinin nedeni ortaya çıktı: Hediyeleri geri vermediği için defalarca bıçaklayarak katletmiş!
12:24 Lolipop yalamıştı, şimdi de sakız patlattı: Gülşen bildiğimiz gibi, iddialı ve cesur!
12:22 MHK Başkanı'ndan 'hakem kıyımı' açıklaması: Operasyon değil, Türk hakemliğinin geleceğiyle ilgili bir karar
11:52 Tarihi zirveden ilk görüntüler! Dünya barışı bu zirveye bağlı!
12:00 Putin'e yaptığı benzetme gündem oldu! Futbolcu Voronin, canını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı!
12:00 Seren Serengil iddiaları canlı yayında anlattı: Şafak'ın ölümünden sonra ailesi Ece Erken'in evine haciz gönderdi
11:58 İstanbul'da alınan tedbirler artıyor! Yoğun kar yağışı sebebiyle metro, metrobüs ve vapur saatleri değişti
11:51 Oğlum son bölümde neler yaşandı? Efe'nin gördüğü rüya gerçekten olay günü yaşanmış mıydı?
11:45 Son Nefesime Kadar dizisinde dün akşam neler oldu? Mihri, sonunda Hazan'ı kurtarır
11:42 Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Osman Bey'in Alemşah'ı infaz etmesi bölüme damga vurdu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 12:31:58. #1.13#
SON DAKİKA: Üreticiye damızlık koç desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement