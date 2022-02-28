Üretim ve ihracattan büyümeye önemli katkı - Son Dakika
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Üretim ve ihracattan büyümeye önemli katkı

28.02.2022 13:30
Üretim ve ihracattan büyümeye önemli katkı

Türkiye Ekonomisinin 2021 yılında yüzde 11, sanayinin ise yüzde 16,6 büyüdüğünü kaydeden Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, büyümede en büyük katkının sanayi sektörü ve ihracatçılar olduğunu belirtti.

Türkiye Ekonomisinin 2021 yılında yüzde 11, sanayinin ise yüzde 16,6 büyüdüğünü kaydeden Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, büyümede en büyük katkının sanayi sektörü ve ihracatçılar olduğunu belirtti. Kesikbaş, "Elde edilen rakam son 10 yılın en yüksek büyümesidir. Ana kalemler bazında 2021 yılı tamamında en hızlı büyümeyi ihracat kaydetmiştir" dedi.

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,0 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH ise, 2021 yılında yüzde 42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL oldu. 2021 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 85.672 TL, ABD doları cinsinden 9.539 olarak hesaplandı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; hizmet faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21,1, diğer hizmetler yüzde 20,3, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 20,2, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 17,3, sanayi yüzde 16,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 7,0 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 3,5 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 9,0, tarım sektörü yüzde 2,2 ve inşaat sektörü ise yüzde 0,9 azaldı.

"Son 10 yılın en yüksek büyümesi"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş şu ifadelere yer verdi:

"Son 2 yıldır yaşamakta olduğumuz pandemi ve küresel anlamda dünyayı etkisi altına alan ekonomik sıkıntılara rağmen 2021 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 11 gibi bir rakamla büyümüş olması mutluluk vericidir. Hiç şüphesiz bu büyümede en büyük katkı sahipleri sanayi sektörü ve ihracatçılardır. Elde edilen rakam son 10 yılın en yüksek büyümesidir. Ana kalemler bazında 2021 yılı tamamında en hızlı büyümeyi ihracat kaydetmiştir. Mal ve hizmet ihracatı 2021 yılında yüzde 24,9 artmıştır ve net ihracatın büyümeye katkısı 44,2 olmuştur. Tüm zorluklara üretime ara vermeyen, ihracatı kesmeyen, istihdam ve yatırıma devam eden sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Sürekli olarak gündeme getirdiğimiz enflasyonist ortamın giderilmesi, güven ikliminin geliştirilerek döviz, enerji ve hammadde fiyatlarının istikrara sokulması, ihracat ve yatırım odaklı finansman araçlarının geliştirilmesi beklentilerimizin karşılanmasıyla ülkemiz daha hızlı ve istikrarlı büyüyecektir. Üretime yapılan her katkı mutlaka fazlasıyla karşılık bulacaktır." - ESKİŞEHİR

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Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Eskişehir, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üretim ve ihracattan büyümeye önemli katkı - Son Dakika


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