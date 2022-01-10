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Üretken belediyecilikle Yenişehir daha güzel - Son Dakika

Üretken belediyecilikle Yenişehir daha güzel

10.01.2022 10:19
Üretken belediyecilikle Yenişehir daha güzel

Milliyetçi Hareket Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren, lider ülke Türkiye hedefine giden yolda, ilçesinde partisine özgü yerel yönetim modeli olan "Üretken Belediyecilik" uygulamalarını kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren, lider ülke Türkiye hedefine giden yolda, ilçesinde partisine özgü yerel yönetim modeli olan "Üretken Belediyecilik" uygulamalarını kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi Yenişehir İlçe Başkanı Arif Eren, Cumhur İttifakı'nın Osmanlı Devleti'nin ilk başşehri Yenişehir'de 2023 hedefleri için kenetlendiğini bildirdi. Arif Eren, yerelde sorunları bir bir çözüme kavuşturan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın'a, genel bütçeyle sürdürülen yatırımların takibi konusunda da Cumhur İttifakı'nın milletvekillerine teşekkür etti. Eren, "Tek hedefi büyük ve güçlü Türkiye olan Cumhur İttifakı'nın genel ve yereldeki iktidarı, ilçemizin bu önemini taçlandırma yolunda geride bıraktığımız yılda hem merkezi hem de yerel yönetimlerin bütçesinden önemli yatırım ve hizmetler almaya devam etmiştir. Yaklaşık 20 yıldır mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikalarına ait olan Yenigün Mahallesi'nde üzerindeki taşınmazlarla birlikte yaklaşık 6 dönümlük arazinin Yenişehir Belediyesi'ne devrini sağlayanlara, teşkilatım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Osman Gazi'nin kurduğu Yenişehir'e bir çivi bile çakmanın kutsal bir görev, hizmet ve yatırımları bu kutlu diyarın adım adım her köşesine taşımanın da üzerlerine düşen en büyük görev olduğunu belirten MHP İlçe Başkanı Arif Eren, "Bu sebeple yerelde belediyecilik dokunmaktır, düşünmektir, hissetmektir ve aşkla sorunlara odaklanmaktır. Belediyecilik gülümseyen yüzdür, uzatılan eli geri çevirmeyen cömertliktir, darda kalanların acil yardımıdır. Lider ülke Türkiye hedefine giden yolda, bugüne kadar sorumluluk aldığımız tüm görevlerde ortaya koyduğumuz yönetim yeteneklerimizi, bir değerler manzumesi olarak milletimizin istifadesine sunmaya ve Milliyetçi Hareket'e özgü bir yerel yönetim modelini olan üretken belediyecilik ilkesini uygulamayı kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın örnek bir uyum içinde Yenişehir için hayati önem taşıyan birçok projeyi hayata geçirdiğini belirten Arif Eren, "2019 Yerel Seçimlerinde vaatlerimizin neredeyse tamamını gerçekleştirdik. Ancak daha yapacak birçok işimiz var. Özellikle hızlı trenden Bilecik-Yenişehir bölünmüş yol projesine, havalimanından tarımsal üretime, istihdamdan eğitime her başlıkta 2022 yılını en iyi şekilde değerlendireceğiz" dedi. - BURSA

Üretken belediyecilikle Yenişehir daha güzel

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Milliyetçi Hareket Partisi, Yenişehir, Hisarcık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Üretken belediyecilikle Yenişehir daha güzel - Son Dakika Ekonomi


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