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Uşak haberi | Uşak Ticaret Borsası

17.10.2022 15:38
Uşak haberi | Uşak Ticaret Borsası

Uşak haberi: Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruş, en yüksek 7 liradan satıldı.

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 6 lira 80 kuruş, en yüksek 7 liradan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday6,807,00
Ekmeklik buğday6,006,20
Yemlik buğday5,505,70
Yemlik arpa5,505,70
Nohut16,0017,00
Beyaz haşhaş45,0046,00
Sarı haşhaş43,0044,00
Mavi haşhaş47,0048,00
Susam32,0033,00
Aspir6,506,70
Yağlık ay çekirdeği8,009,00

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Kaynak: AA

Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak haberi | Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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