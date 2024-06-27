Uşak'ta 2024 Mayıs Ayında 116 Bin 708 Araç Bulunuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Uşak'ta 2024 Mayıs Ayında 116 Bin 708 Araç Bulunuyor

Uşak\'ta 2024 Mayıs Ayında 116 Bin 708 Araç Bulunuyor

TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Uşak'ta 2024 Mayıs ayında toplamda 116 bin 708 motorlu kara taşıtı bulunmaktadır. Bu taşıtların dağılımı ise otomobiller ve motosikletler arasında yoğunlaşmaktadır.

27.06.2024 12:08
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TÜİK 2024 mayıs ayı motorlu kara taşıtı verilerini açıkladı. Yapılan araştırmalara göre Uşak'ta 116 bin 708 araç olduğu açıklandı.

TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı motorlu kara taşıtı verilerine göre Mayıs 2024'te Türkiye çapında trafiğe kaydı yapılmış olan toplam motorlu kara taşıtı sayısının 232 bin 401 olduğu açıklanırken, bu taşıtların yüzde 47,9'unu motosikletler, yüzde 38,5'ini otomobiller, yüzde 7,5'ini kamyonetler, yüzde 3,5'ini traktörler, yüzde 1,7'sini kamyonlar, yüzde 0,5'ini minibüsler, yüzde 0,3'ünü otobüsler ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Uşak'ta 2024 yılı itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 166 bin 708 olarak kaydedildi. Bu taşıtların dağılımı ise : Otomobil: 78 bin 113, Minibüs: 2 bin 153, Otobüs: 1.372, Kamyonet: 21 bin 743, Kamyon: 4 bin 556, Motosiklet: 36 bin 313, Özel amaçlı taşıt: 464ve Traktör: 21 bin 994 oluşmakta. Uşak'taki motorlu taşıtların en büyük payını 78 bin 113 olarak otomobiller alırken, motosikletler ise 36 bin 313 adet olarak önemli bir yer tutuyor.

Mayıs 2024'te Uşak'ta toplam 3 bin 984 motorlu kara taşıtı devri gerçekleştirildi. Devir edilen taşıtların türlerine göre dağılımı ise şu şekilde: Otomobil: 2 bin 450, Minibüs: 74, Otobüs: 16, Kamyonet: 623, Kamyon: 66, Motosiklet: 511, Özel amaçlı taşıt: 3 ve Traktör: 241 - UŞAK

Kaynak: İHA

Motosiklet, Uşak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uşak'ta 2024 Mayıs Ayında 116 Bin 708 Araç Bulunuyor - Son Dakika

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