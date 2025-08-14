Uşak\'ta Ari İşletme Toplantısı

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bozkuş Köyü'nde üreticilerle bir araya gelerek Ari İşletme, avantajları ve başvuru sürecini anlattı.

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürü Serkan Bilir ve teknik ekip, üreticilere Ari İşletmenin ne olduğu, sağladığı avantajlar ve başvuru sürecini detaylı şekilde aktardı. Ari İşletmeler, hastalıklardan arındırılmış sağlıklı hayvanların bulunduğu tesisler olarak tanımlanıyor. Bu sayede üreticiler devlet desteklerinden faydalanabiliyor ve ürünlerini daha yüksek fiyata pazarlayabiliyor. Ayrıca hayvan sağlığını koruyarak üretim verimliliğini artırabiliyor ve Avrupa Birliği standartlarında üretim yapma imkanı bulabiliyor.

Toplantıda üreticilerin soruları yanıtlanırken örnek uygulamalar da paylaşıldı. İl Müdürü Bilir, sağlıklı üretimin hem hayvan refahı hem de ekonomik kazanç açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Öte yandan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sosyal medya paylaşımına göre, Türkiye genelinde Ari İşletme sayısında Uşak 11. sırada yer aldığı ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, olarak üreticilerin yanında olmaya devam edeceği ifade edildi. - UŞAK