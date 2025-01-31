Uşak'ta Tüketici Hakem Heyeti Başvuruları Artıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Uşak'ta Tüketici Hakem Heyeti Başvuruları Artıyor

Uşak\'ta Tüketici Hakem Heyeti Başvuruları Artıyor

2024'te Uşak'ta Tüketici Hakem Heyetine 3 bin 163 başvuru yapıldı. Mağduriyetler için önemli bilgiler verildi.

31.01.2025 16:52
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2024 yılında Tüketici Hakem Heyetine 3 bin 163 başvuru yapılan Uşak'ta, Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Uşak Şube Başkanı Utku Demiröz, Tüketici Hakem Heyeti ofisini ziyaret etti. Tüketici mağduriyetlerinin önüne geçmek için önemli hususları sıralayan Şube Başkanı Utku Demiröz, "Yönetmelikte 6 aylık sonuçlandırma süresi yer almasına rağmen başvuruların ortalama 2 aylık sürede sonuçlandırıldığı ifade etti.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Uşak Şube Başkanı Utku Demiröz,, Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve yeni modern çalışma alanına kavuşan Tüketici Hakem Heyeti ofisini ziyaret etti. TÜKODER Şube Başkanı Utku Demiröz'ü Uşak Ticaret İl Müdürü Abdül Hafız Bozdağ karşıladı. Müdür Bozdağ'a teşekkür eden Utku Demiröz " Türkiye'nin her ilinde tüketici hakem heyetleri mevcut ancak kendine ait bir çalışma ofisi olan ve Türkiye geneli üstü çalışma hızına sahip olan tek Tüketici Hakem Heyeti Uşak'tadır. Müdürümüz ve çalışanlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bizler bizzat şahidiz ve onların bu başarılarından dolayı tüm Uşaklı tüketiciler adına tüm yöneticilerimize, Tüketici Hakem Heyeti İl Başkanlığı'nın tüm personellerine teşekkür ediyorum" dedi.

Uşak'ta 2024 yılında Tüketici Hakem Heyetine 3 bin 163 başvuru yapıldı

Uşak Tüketici Hakem Heyeti tarafından paylaşılan verilere göre 2024 yılında içerisinde 3 bin 163 başvuru alındığı, alınan başvurularında 3 bin 107'si karara bağladığı ifade edildi. Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvuruların sektörlere göre dağılımı şu şekildedir: Abonelik Hizmetleri Sektörü 372, Finansal Hizmetler Sektörü 553, Perakende Ticaret Sektörü bin 819, Turizm Hizmetleri Sektörü 58, Ulaşım, Sağlık, Eğitim Hizmetleri Sektörü 140, diğer hizmetler 121.

Tüketicinin mağdur olmaması için önemli bilgiler verdi

2 kadrolu, 3 görevlendirmeli raportörle hizmetlerini sürdüren Tüketici Hakem Heyetine yapılan başvurular tamamen ücretsiz olup, bilirkişi görevlendirmesi gereken durumlarda tüketicilere ilişkin bilirkişi ve tebligat ücretleri Ticaret Bakanlığı tarafından karşılandığı belirten Şube Başkanı Utku Demiröz, Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde 6 aylık sonuçlandırma süresi yer almasına rağmen başvuruların ortalama 2 aylık sürede sonuçlandırıldığı ifade etti. TÜKODER Uşak Şube Başkanı Utku Demiröz, "Tüketici uyuşmazlıklarına ilişkin başvurular kentlerdeki Tüketici Hakem Heyetlerine bizzat yapılabildiği gibi E-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) yoluyla veya Alo 175 Tüketici İletişim Hattı üzerinden yapılabiliyor. Tüketicilerin mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için bazı öneli hususlar var. İşyeri dışında satış işlemlerinde pazarlama firmalarının yetki belgesi sahibi olup olmadıklarına dikkat edilmesi, sözleşme ve cayma bildirim formlarının birer suretinin tüketiciler tarafından alınması, özellikle internet üzerinden yapılan alışverişlerde güvenli sitelerin tercih edilmesi, tüm alışverişlere ait fiş, fatura, garanti belgesi, sözleşme, sipariş fişi gibi belgelerin temin edilerek saklanması büyük önem arz ediyor" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uşak'ta Tüketici Hakem Heyeti Başvuruları Artıyor - Son Dakika

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