Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) nohudun kilogramı en düşük 7 lira 50 kuruştan, en yüksek 8 liradan satıldı.
UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (Lira)
|Nohut
|7,50
|8,00
|Yemlik buğday
|2,30
|2,40
|Ekmeklik buğday
|2,40
|2,50
|Makarnalık buğday
|2,75
|2,80
|Yemlik arpa
|2,25
|2,30
|Beyaz haşhaş
|22,50
|23,00
|Mavi haşhaş
|16,50
|17,00
|Sarı haşhaş
|22,50
|23,00
|Susam
|14,00
|15,00
Kaynak: AA
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