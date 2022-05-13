Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak Ticaret Borsası

13.05.2022 14:01
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira, en yüksek 5 lira 20 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) ekmeklik buğdayın kilogramı en düşük 5 lira, en yüksek 5 lira 20 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Ekmeklik buğday5,005,20
Yemlik buğday4,805,00
Makarnalık buğday5,305,50
Yemlik arpa4,504,70
Nohut14,0015,00
Beyaz haşhaş33,0034,00
Mavi haşhaş28,0029,00
Sarı haşhaş32,0033,00
Susam22,0023,00

YORUMLAR
500
Uşak Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsası Uşak Ticaret Borsası

Ticaret, Buğday, Arpa, Uşak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika


Son Dakika
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
17:26 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Ümit Özdağ'ın sığınmacılarla ilgili iddiasını yalanladı
17:25 Suriye'nin kuzeyine yapılan cezalandırma atışlarında 52 terörist etkisiz hale getirildi!
17:24 Jorge Jesus'un aklındaki isim belli oldu! Fenerbahçe, Samuel Lino için harekete geçti
17:22 Nijerya'da feci olay! Üniveriteli genç kız İslam'a hakaret ettiği iddia edilerek yakılarak öldürüldü
16:54 Donald Trump, Pensilvanya Bulvarı'ndaki ikonik otelini 100 milyon dolar kar ederek sattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 20:01:35. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak Ticaret Borsası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement