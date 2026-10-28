USDA, Türkiye'nin 2026/27 Antep fıstığı rekoltesini 130 bin ton olarak öngördü - Son Dakika
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USDA, Türkiye'nin 2026/27 Antep fıstığı rekoltesini 130 bin ton olarak öngördü

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USDA, Türkiye\'nin 2026/27 Antep fıstığı rekoltesini 130 bin ton olarak öngördü
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USDA Dış Tarım Servisi'nin raporunda, Türkiye'nin 2026/27 Antep fıstığı rekoltesinin 130 bin tona yaklaşık yüzde 10 artışla çıkması öngörüldü. İç piyasada artan fiyatlar ve maliyetler nedeniyle tüketim tahmininin yüzde 15 düşüşle 140 bin tona inmesi bekleniyor.

ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Dış Tarım Servisi (FAS) tarafından yayınlanan küresel tarım raporunda, Türkiye'nin 2026/27 pazarlama yılı Antep fıstığı rekoltesinin yüzde 10'a yakın artışla 130 bin tona ulaşmasının beklendiği bildirildi.

Raporda, mevcut pazarlama yılının Antep fıstığı üretiminde "var yılı" olarak kabul edilmesine rağmen, rekolte beklentisinin önceki var yıllarına kıyasla yüksek kalmadığına dikkat çekildi.

Piyasa kaynakları, 2024/25 dönemindeki rekor rekoltenin ve geçen yıl yaşanan don olaylarının etkilerinin ağaçlarda halen hissedildiğini, ayrıca bahar aylarında bazı üretim bölgelerinde dolu yağışının etkili olduğunu ifade etti.

Yağışlar gelecek yılın rekoltesine katkı sağlayacak

Antep fıstığı üretiminin büyük bölümünün yağmura dayalı yapıldığı Türkiye'de, 2025 kışı ve 2026 ilkbaharında tüm bölgelerde, özellikle de Güneydoğu Anadolu Bölgesi mevkiinde tatmin edici yağış kaydedildiği aktarıldı.

Temmuz ve ağustos aylarının mevsim normallerine kıyasla daha serin geçmesi nedeniyle hasadın 1 ila 3 hafta arasında geciktiği, yeraltı su seviyelerini yükselten yağışların ise önümüzdeki yılın rekoltesini olumlu etkileyeceği öngörüldü.

TÜİK verilerine göre pazarlama yılı başında meyve veren ağaç sayısının yüzde 2 artışla 63,5 milyona, meyve vermeyen genç ağaç sayısının ise yüzde 42 artarak 38,3 milyona ulaştığı belirtildi.

Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt ve Diyarbakır illerindeki yatırımların sürdüğü, üreticilerin dönemsellik etkisi daha az olan Siirt çeşidine yöneldiği kaydedildi.

İç piyasada yükselen fiyatlar ve tatlı ürünlerindeki maliyet artışları nedeniyle 2026/27 pazarlama yılı tüketim tahmininin yüzde 15 azalarak 140 bin ton seviyesine gerilediği vurgulandı. Ağustos 2026 itibarıyla Türk lirası bazında perakende fiyatların geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 arttığı bilgisine yer verildi.

Türkiye'nin 2026/27 dönemi ihracatının 40 bin ton, ithalatının ise işleme ve re-export amacıyla 50 bin ton seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

Yıl sonu devir stoklarının ise 165 bin ton seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
GaziantepEkonomiTürkiyeGüncelTarımSon Dakika

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