Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Teknolojiyi yakalamadan geçmek zor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Teknolojiyi yakalamadan geçmek zor

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Teknolojiyi yakalamadan geçmek zor

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, teknolojinin hızla geliştiği 21. yüzyılda, bazı becerileri edinmeden bilgi ve teknolojiyi yakalamak ve geçmenin çok zor olduğunu belirtti.

29.04.2024 18:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, teknolojinin hızla geliştiği 21. yüzyılda, bazı becerileri edinmeden bilgi ve teknolojiyi yakalamak ve geçmenin çok zor olduğunu belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonunda iki gün süren TECH'24 Mühendislik ve Teknoloji Zirvesi, Üsküdar Üniversitesi Teknoloji ve İnavasyon Kulübü Başkanı Sevde Ergün, Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çerezci ve Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Açıklamada, etkinlikteki görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Tarhan, teknoloji girişiminin 21. yüzyıldaki önemine vurgu yaparak, "Bu yüzyıldaki becerileri edinmeden bilgi ve teknolojiyi yakalamak ve geçmek çok zor. Her yüzyılın doğrusu farklı. Yeni sorulara yeni cevaplar vermek gerek. 21. yüzyıl becerilerinden ilki, takım çalışması yapabilmek. Bireysel zekalar grup zekasının önüne geçemiyor. O nedenle takım çalışması yapabilenler, farkı oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"Gelişmiş ülkelerde farklı, aykırı düşünenlere ödül veriliyor"

Farklı mizaçtaki, hayat görüşündeki insanların aynı amaç için benzer şekilde hareket etmesi gerektiğini kaydeden Tarhan, "Bu çağ, 'Değiş de gel, benim gibi düşün, benim gibi anla, benim gibi kavra.' anlayışını kaldırmıyor. Gelişmiş ülkelerde farklı, aykırı düşünenlere ödül veriliyor ama gelişmemiş ülkelerde aykırı düşünenlere 'İcat çıkarma.' deniyor. Zihinsel dönüşüm olmadan teknik dönüşüm olmuyor. Sosyal dönüşüm, zihinsel dönüşümden sonra geliyor. Bu nedenle zihinlerdeki dönüşüm çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu toplumlarını etkileyen olumsuzluklardan birinin 'ümitsizlik' olduğuna işaret eden Tarhan, şunları kaydetti:

"Hemen ümitsizliğe karamsarlığa düşüyoruz. Son yıllarda yapılan nörobilim çalışmalarında ümit duygusu ve iyileşme beklentisinin insan beyninde yüzde 40 oranında iç eczaneyi harekete geçirdiği görüldü. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, hastalıkları yenmeyi kolaylaştırıyor. Aynı şekilde iç motivasyon da sağlıyor. Dış motivasyon, rüzgarla giden gemiye, iç motivasyon da buharlı gemiye benzer. Özellikle gençlerin kendi kendilerini harekete geçirmeleri, hayal kurmaları çok önemli."

İnsanların hedef koyması gerektiğini ve kendisini başkalarıyla karşılaştırmanın motivasyonu düşürdüğünü belirten Tarhan, 21. yüzyıl becerilerinden bir diğerinin de pozitif iletişim olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Osman Çerezci ise üniversite müfredatına araştırmaya ve bilimin gelişmesine yönelik dersler koyulduğunu ve bu derslerin, öğrencilerin proje geliştirme ve uygulama becerilerinin artmasına imkan sağladığına işaret etti.

Zirvenin ilk oturumunu, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayisi Başkanlığı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Karataş gerçekleştirdi.

Yaptığı sunumda "Savunma sanayisi perspektifinden bugünkü Türkiye'ye ve yeteneğe nasıl bakıyoruz?' sorularının cevaplarını aktaran Prof. Dr. Karataş, mühendisliğe insan perspektifinden bakıp hangi amaçla hangi yola çıkılırsa, başarının elde edileceğini anlattı.

Savunma sanayisinde yetenek yönetimine verilen önemi vurgulayan Karataş, "Biz, savunma sanayisi olarak, ürettiğimiz platformlara bakarken teknolojiye hayranlık duymuyoruz, hayranlık duymamız gereken unsur teknolojinin mucidi insan. İnsan ikna olursa, bunları yapıyor. Bizim tek sorumuz şu, 'İnsan nasıl ikna oluyor da bu zihinsel güce ulaşabiliyor?' Çünkü bir insanı ikna etmek kolay değil, bir yolculuğa çıkarmak, bir işe ortak etmek çok zor. Ama bir insan inandığında, konuyu hayatının merkezine aldığında, anlamı ve amacı doğru oturttuğunda böyle büyük sistemler oluşturabiliyor." şeklinde görüş belirtti.

"Gençleri anlamak zorundayız"

Savunma sanayisinde yeteneğin çok kıymetli olduğunu ve doğru yetkinliklerle inşa edilmesi gerektiğine işaret eden Karataş, yetenekte doğru yetkinliklerin, anlam, amaç ve tutkunun olmadığı durumlarda şirketlerin çok büyük efor ve kaynak harcamak zorunda kaldıklarından bahsetti.

Prof. Dr. Karataş, gençlerin iş hayatında isteklerine önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Genç bir nüfus geliyor, onları anlamak zorundayız. 'Zaman değişti, gençler kötüye gidiyor.' demek kolay olur. Gençler kötüye gitmiyor, yetişkinlerle uyumda problem yaşıyor. Uyumda problem yaşayanlar huysuzluk yapar." ifadelerini kullandı.

Diğer oturumlarda Üsküdar Üniversitesi TRGENMER Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Taştan, Microsoft Uygulama İnovasyonu Teknoloji Lideri Daron Yöndem ve TÜBİTAK Uzay Proje Yöneticisi Ömer Ataş, Co-Print Kurucusu Fatih Kazım Duymaz, Savunma Sanayi Başkanlığı Kaan Aviyonik, Görev ve Silah Sistemleri & HÜRJET Program Müdürü Muhammed Ali Yiğit, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Trendyol Teknoloji Lideri Emre Savcı ve TurkishTechnology AI Ürün Sahibi Ramazan Sarı, günümüz teknolojilerine ait bilgiler paylaştı.

Kaynak: AA

Nevzat Tarhan, Rektör, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Teknolojiyi yakalamadan geçmek zor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:04 5 yaşındaki Edanur’un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
19:08 Parayı koyacak yer bulamaz Hakim Ziyech’e dudak uçuklatan teklif Parayı koyacak yer bulamaz! Hakim Ziyech'e dudak uçuklatan teklif
18:10 Batman’da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı Batman'da 3 ayrı silahlı kavga: 7 yaralı
17:22 İsrail’de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor Bu kez de Benny Gantz’in ayağı kırıldı İsrail'de kabine üyeleri bir bir kaza geçiriyor! Bu kez de Benny Gantz'in ayağı kırıldı
17:21 Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz’e soruşturma açtı Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı
17:17 İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
17:08 İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
16:22 Adana’da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı Adana'da otobüsün açık kapısından düşen yaşlı kadının ölümüne neden olan şoför tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 20:20:08. #1.13#
SON DAKİKA: Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan: Teknolojiyi yakalamadan geçmek zor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement