USMCA için İlk Görüşmeler Başlıyor

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'nın (USMCA) ortak gözden geçirme sürecine hazırlık kapsamında iki ülke arasında ilk görüşme turunun yapılacağını duyurdu.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, müzakere heyetlerine anlaşmanın faydalarının öncelikli olarak taraf ülkelere yansımasını sağlamak için gerekli önlemler konusunda kapsam belirleme görüşmelerine başlamaları talimatı verildiği aktarıldı.

Açıklamada, bölge dışından yapılan ithalata bağımlılığın azaltılması, menşe kurallarının güçlendirilmesi ve Kuzey Amerika tedarik zincirlerinin güvenliğinin artırılmasının bu önlemler arasında yer aldığı ifade edildi.

Heyetlerin ilk toplantısının 16 Mart haftasında yapılmasının öngörüldüğü belirtilen açıklamada, heyetlerin ortak gözden geçirme sürecinin bir parçası olarak düzenli aralıklarla bir araya gelmesinin beklendiği kaydedildi.