Uzak Şehir'de Sinem Ünsal Rüzgarı

Ekonomi

Kanal D'nin dizisi Uzak Şehir, son bölümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandırırken başrol oyuncusu Sinem Ünsal'ın performansı izleyicilerden tam not aldı.

Kanal D'den yapılan açıklamaya göre, Uzak Şehir dizisinin başrol oyuncusu Sinem Ünsal, gündemden düşmüyor. Başrolü Ozan Akbaba ile paylaştığı Uzak Şehir'deki oyunculuk performansıyla övgü toplayan Ünsal, dizide Kanada'dan Türkiye'ye gelen doktor Alya karakterine hayat veriyor.

Bir annenin mücadelesini konu alan yapımın son bölümünde Alya, tüm baskılara rağmen beyaz önlüğünü giyerek mesleğini yapmaya başladı. Dizide Alya'nın dik duruşuna ve kadınların mesleğini her koşulda yapması gerektiğine vurgu yapıldı.

Dizinin çok konuşulan sahnelerinden biri de Alya'nın Sadakat Albora'nın tüm baskılarına rağmen doktorluğunu yapmaya çalışmasıydı. Alya'nın "Benim yardımıma, tecrübeme ihtiyacı olan hastalar var. Benim kutsal bir mesleğim var." diyerek isyan ettiği anlar çok konuşuldu.

Doktorluğun çok yakıştırıldığı, sosyal medyada da gündem olan oyuncuya "Doktor Alya Hanım", "Doktorluk çok yakıştı", "En güzel doktor Sinem Ünsal" şeklinde yorumlar yapıldı.