Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Araçlar Paneli Bilişim Vadisi'nde Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Araçlar Paneli Bilişim Vadisi'nde Düzenlendi

Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Araçlar Paneli Bilişim Vadisi\'nde Düzenlendi

Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Araçlar Paneli'nde, tüm dünyada uzaktan eğitimde giderek artan talebe verimli, güvenli ve ekonomik çözümler üretebilen açık kaynak araçlar ele alındı. Panelde konuşmacılar, eğitim kaynakları ve açık lisansların toplumun kamu kaynaklarına erişimi için önemli fırsatlar sunduğunu, açık kaynak kodlu yazılım tercihlerinin sürdürülebilirlik açısından avantajlarını ve kapalı sistemlerin güvenlik risklerini vurguladılar. Bilişim Vadisi Genel Müdür Yardımcısı ise Açık Kaynak Platformu altında bir eğitim çalışma grubunun kurulması için girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

01.08.2024 13:48
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? Bilişim Vadisi'nde düzenlenen Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Araçlar Paneli'nde, tüm dünyada uzaktan eğitimde giderek artan talebe verimli, güvenli ve ekonomik çözümler üretebilen açık kaynak araçlar ele alındı.

Bilişim Vadisi Gebze Yerleşkesi Eren Bülbül Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Birimi Öğretim Görevlisi Dr. Orçun Madran, Bilişim Vadisi Bilgi Teknolojileri Müdürü Kemal Altıparmak, İzmir Planlama Ajansı Geo AI Açık Veri Koordinatörü Orkut Murat Yılmaz ve Artistanbul Kurucu Ortağı Ali Işıngör konuşmacı olarak katıldı.

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Birimi Öğretim Görevlisi ve Creative Commons Türkiye temsilcisi Dr. Orçun Madran, eğitim kaynakları ve açık lisansların, toplumun kamu kaynaklarına erişimi için önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Madran, akademide ve eğitimde olduğu gibi özel sektör ve kamuda açık kültürü desteklediğini açıkladı.

Bilişim Vadisi Bilgi Teknolojileri Müdürü Kemal Altıparmak ise kuruluşların kendi verisine sahip olmasının önemini ve açık kaynak kodlu yazılım tercihlerinin sürdürülebilirlik açısından avantajlarını anlattı.

İzmir Planlama Ajansı Geo AI Açık Veri Koordinatörü Orkut Murat Yılmaz da, "Açık kaynak yazılımlar kullandığımızda kendi aklımızı ve işimizi tüm dünyanın kullanımına açtığımız gibi ortak aklın eleştirisine, değerlendirmesine de açmış oluyoruz. Bu tüm insanlar ve insanlık için hızlı ve iyi bir gelişim imkanı sunuyor. Bence açık kaynağın asıl değeri burada." değerlendirmesinde bulundu.

Artistanbul Kurucu Ortağı Ali Işıngör ise Stanford, MIT, Harvard gibi üniversitelerin kullandığı Open edX'in her yıl yabancı firmalara yüzbinlerce dolar lisans ücreti ödemek zorunda kalan Türk üniversiteleri için büyük bir tasarrufun yanı sıra, kendi altyapı ve verilerinin efendisi olma fırsatı sunduğunu vurguladı.

Son dönemde dünya çapında Microsoft tabanlı milyonlarca sistemi etkileyen Crowdstrike olayına da değinen Işıngör, kapalı ve sahipli sistemlerin oluşturduğu güvenlik riskine dikkati çekerek, "Geçtiğimiz yıl pek çok kapalı kaynak LMS ve Uzaktan Eğitim Sistemi Türkiye'de benzer bir şekilde çöktü. Türkiye'nin en iyi yazılım mühendislerini yetiştiren üniversiteler bile sistemlerindeki sorunu düzeltemedi. Çünkü kullandıkları sistemlerin kaynak kodu kapalıydı." ifadelerini kullandı.

Bilişim Vadisi Genel Müdür Yardımcısı Tuba Öztepe de Açık Kaynak Platformu altında bir eğitim çalışma grubunun kurulması için gerekli girişimleri yapmaya ve özgür yazılım ekosistemine destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Uzaktan Eğitimde Açık Kaynak Araçlar Paneli Bilişim Vadisi'nde Düzenlendi - Son Dakika

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