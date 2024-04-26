Uzay Ekosistemi 5-10 Yıl İçinde Büyüyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Uzay Ekosistemi 5-10 Yıl İçinde Büyüyecek

Uzay Ekosistemi 5-10 Yıl İçinde Büyüyecek

Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel, uzay ekosisteminin 5-10 yıl sonra çok daha fazla büyüyeceğini ve ülkeler arası işbirliklerinin önemli olduğunu belirtti. Ankara'da düzenlenen Orta Avrasya Uzay Teknolojileri Konferansı'nda konuşan Güzel, uzayın eskiden sadece devletler tarafından kullanıldığını ancak gelişen teknoloji ve kullanım alanlarıyla birlikte farklı sektörlerin de uzayı kullanabileceğini vurguladı. Türkiye'nin teknoloji seviyesinin yüksek olması nedeniyle diğer ülkelerin Türkiye'ye güvendiğini belirten Güzel, Türkiye'nin uzay sektörünü desteklemeye kararlı olduğunu ifade etti. Konferansın sonunda ise Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi 2026'ya davet yapıldı.

26.04.2024 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel, uzay ekosisteminin 5-10 yıl sonra çok daha fazla büyüyeceğini, bu sebeple ülkeler arası işbirlikleri oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

Orta Avrasya Uzay Teknolojileri Konferansı (STC-2024), Türkiye Uzay Ajansı ev sahipliğinde JW Marriott Otel'de düzenlendi.

Güzel, konferanstaki konuşmasında, Ankara'nın birçok teknoloji alanında öne çıktığını belirterek, uzay konferansının burada yapılmasını önemsediklerini ifade etti.

Bölgedeki insanların buraya gelmesinin uzayın nasıl kullanılabileceği konusunda görüş alışverişi yapılması bakımından fırsat olduğunu dile getiren Güzel, uzayın eskiden telekomünikasyon ve gözlem amacıyla daha çok devletler tarafından kullanıldığını belirtti.

Güzel, şöyle devam etti:

"Artık gelişen teknoloji ve kullanım alanlarının çoğalmasıyla birçok kurumun farklı alanda kullanabileceği bir altyapı haline gelmeye başladı. Uzay bir platform. Burada farklı altyapınız olduğunda aklınıza gelebilecek her sektör için yeni uygulamalar var. Dünyanın altına kurmaya çalıştığımız kablo altyapısını dünyanın üzerine çıkarıp 'kablosuz' hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun için herkesin 'ben kendi alanımda uzayı nasıl kullanırım?' diye sorması gerekiyor. Bu da ülkelerin ve çeşitli sektörlerde çalışan insanların bu gibi konferanslarda bir araya gelerek görüşmesiyle ve işbirlikleri oluşturmasıyla mümkün. Sektörler gelişirken bir araya gelmek çok önemli."

"Türkiye'ye güveniyorlar"

Orta Avrasya bölgesinin henüz uzay konusunda yeni olduğunu söyleyen Güzel, bölge ülkelerin kendileriyle iyi anlaşabilecek insanlarla bir araya gelip sorunlarını çözmek istediğini belirtti.

Güzel, bu anlamda Türkiye'nin avantajlarına işaret ederek, "Türkiye'ye çok güveniyorlar çünkü Türkiye'deki teknoloji seviyesi çok yüksek. 2026'da Antalya'da Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi düzenlenecek ve çok daha fazla sayıda katılımcı Türkiye'ye gelecek. 5-10 yıl sonra bu ekosistem çok daha fazla büyüyecek. İnsanları ne kadar çok Türkiye'de toplarsak işbirlikleri açısından o kadar iyi." diye konuştu.

Bugüne kadar uzaya 5 uydu gönderdiklerini ifade eden Güzel, bu yılın ilk yarısında da 4 uyduyu daha göndererek müşterilerinin hizmetine sunacaklarını dile getirdi.

Güzel, uydularının boru hatlarında kaçakların tespit edilmesinden tarımsal sulamaya, çeşitli motorlu araçların takibinden gözlemlere kadar çok farklı sektörlere hizmet sağlayabileceğini belirtti.

"Uzay sektörünü desteklemek konusunda kararlıyız"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil de konferansın, endüstri liderlerinin, politika yapıcıların, bilim adamlarının ve girişimcilerin uzay teknolojisine giden yolu şekillendirmek için bir araya geldiği bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu canlı uzay ekosistemindeki rolünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yozgatlıgil, şunları kaydetti:

"Konferanstaki paneller, uydu teknolojisindeki gelişmelerden uzay araştırmalarındaki sürdürülebilir uygulamalara kadar birçok konuyu kapsıyor. Bu konferansta ortaya konulan görüşlerin yeni işbirliklerine kapı aralayacağı konusunda iyimserim. Uzay sektörünü destekleme konusunda kararlıyız. Önümüzdeki yolculuk, ortak çabalar yolculuğudur. Kazandığımız bilgi ve bağlantıları kendi alanlarımıza taşıyalım ve sınırların ötesinde birlikte çalışmaya devam edelim. Zorluklar önemli ama fırsatlar da önemli."

Yozgatlıgil, tüm paydaşları Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi 2026'ya katılmaya davet etti.

STC 2024, çeşitli panellerin ve ikili görüşmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzay Ekosistemi 5-10 Yıl İçinde Büyüyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Fatih Erbakan’ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Erbakan'ın Kürecik iddialarına sert tepki: Hesabını vereceksiniz
15:51 Salonu ayağa kaldıran sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu Salonu ayağa kaldıran sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu
14:59 ABD’deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa’ya da sıçradı Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı ABD'deki Filistin protestoları Almanya ve Fransa'ya da sıçradı! Polis gözaltıları canlı yayına yansıdı
14:34 Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı Milli Eğitim Bakanlığı tüm öğretim kademeleri için yeni müfredat taslağını yayınladı
13:48 Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok’ta paylaştı Pakistanlı bir şahıs evinde dans eden kadını gizlice videoya çekip TikTok'ta paylaştı
17:29 Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı Çocuğuna koyduğu isim tepki çekti! İlhan Mansız, oğluyla olan karelerini sosyal medyadan paylaştı
16:53 Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu Çöp konteynerinde parçalanmış ayı bulundu
16:10 Mısır’da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim Mısır'da işkenceyle öldürülen İtalyan öğrencinin annesinden korkunç sözler: Burnundan tanıyabildim
15:59 Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles’ın cenaze planları güncelleniyor Sağlık durumu kötüleşen Kral Charles'ın cenaze planları güncelleniyor
15:53 Ege Üniversitesi Hastanesi’nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunan hemşireye 25 yıl hapis cezası verildi
14:51 Merkez Bankası’nın toplam rezervlerinde düşüş Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde düşüş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 18:23:34. #1.11#
SON DAKİKA: Uzay Ekosistemi 5-10 Yıl İçinde Büyüyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement