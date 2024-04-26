Uzay Ekosistemi 5-10 Yıl İçinde Büyüyecek

Ekonomi

Plan-S Genel Müdürü Tugay Güzel, uzay ekosisteminin 5-10 yıl sonra çok daha fazla büyüyeceğini, bu sebeple ülkeler arası işbirlikleri oluşturulmasının önemli olduğunu söyledi.

Orta Avrasya Uzay Teknolojileri Konferansı (STC-2024), Türkiye Uzay Ajansı ev sahipliğinde JW Marriott Otel'de düzenlendi.

Güzel, konferanstaki konuşmasında, Ankara'nın birçok teknoloji alanında öne çıktığını belirterek, uzay konferansının burada yapılmasını önemsediklerini ifade etti.

Bölgedeki insanların buraya gelmesinin uzayın nasıl kullanılabileceği konusunda görüş alışverişi yapılması bakımından fırsat olduğunu dile getiren Güzel, uzayın eskiden telekomünikasyon ve gözlem amacıyla daha çok devletler tarafından kullanıldığını belirtti.

Güzel, şöyle devam etti:

"Artık gelişen teknoloji ve kullanım alanlarının çoğalmasıyla birçok kurumun farklı alanda kullanabileceği bir altyapı haline gelmeye başladı. Uzay bir platform. Burada farklı altyapınız olduğunda aklınıza gelebilecek her sektör için yeni uygulamalar var. Dünyanın altına kurmaya çalıştığımız kablo altyapısını dünyanın üzerine çıkarıp 'kablosuz' hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun için herkesin 'ben kendi alanımda uzayı nasıl kullanırım?' diye sorması gerekiyor. Bu da ülkelerin ve çeşitli sektörlerde çalışan insanların bu gibi konferanslarda bir araya gelerek görüşmesiyle ve işbirlikleri oluşturmasıyla mümkün. Sektörler gelişirken bir araya gelmek çok önemli."

"Türkiye'ye güveniyorlar"

Orta Avrasya bölgesinin henüz uzay konusunda yeni olduğunu söyleyen Güzel, bölge ülkelerin kendileriyle iyi anlaşabilecek insanlarla bir araya gelip sorunlarını çözmek istediğini belirtti.

Güzel, bu anlamda Türkiye'nin avantajlarına işaret ederek, "Türkiye'ye çok güveniyorlar çünkü Türkiye'deki teknoloji seviyesi çok yüksek. 2026'da Antalya'da Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi düzenlenecek ve çok daha fazla sayıda katılımcı Türkiye'ye gelecek. 5-10 yıl sonra bu ekosistem çok daha fazla büyüyecek. İnsanları ne kadar çok Türkiye'de toplarsak işbirlikleri açısından o kadar iyi." diye konuştu.

Bugüne kadar uzaya 5 uydu gönderdiklerini ifade eden Güzel, bu yılın ilk yarısında da 4 uyduyu daha göndererek müşterilerinin hizmetine sunacaklarını dile getirdi.

Güzel, uydularının boru hatlarında kaçakların tespit edilmesinden tarımsal sulamaya, çeşitli motorlu araçların takibinden gözlemlere kadar çok farklı sektörlere hizmet sağlayabileceğini belirtti.

"Uzay sektörünü desteklemek konusunda kararlıyız"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Ahmet Yozgatlıgil de konferansın, endüstri liderlerinin, politika yapıcıların, bilim adamlarının ve girişimcilerin uzay teknolojisine giden yolu şekillendirmek için bir araya geldiği bir buluşma noktası olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu canlı uzay ekosistemindeki rolünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yozgatlıgil, şunları kaydetti:

"Konferanstaki paneller, uydu teknolojisindeki gelişmelerden uzay araştırmalarındaki sürdürülebilir uygulamalara kadar birçok konuyu kapsıyor. Bu konferansta ortaya konulan görüşlerin yeni işbirliklerine kapı aralayacağı konusunda iyimserim. Uzay sektörünü destekleme konusunda kararlıyız. Önümüzdeki yolculuk, ortak çabalar yolculuğudur. Kazandığımız bilgi ve bağlantıları kendi alanlarımıza taşıyalım ve sınırların ötesinde birlikte çalışmaya devam edelim. Zorluklar önemli ama fırsatlar da önemli."

Yozgatlıgil, tüm paydaşları Antalya'da düzenlenecek Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi 2026'ya katılmaya davet etti.

STC 2024, çeşitli panellerin ve ikili görüşmelerin ardından sona erdi.