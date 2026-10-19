Uzman Yozgat, üfürümlerin yüzde 80-90'ının masum olduğunu, EKO'nun ayırt ettiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Uzman Yozgat, üfürümlerin yüzde 80-90'ının masum olduğunu, EKO'nun ayırt ettiğini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, çocuklarda duyulan üfürümlerin yüzde 80-90'ının masum olduğunu, bunun kalp hastalığı anlamına gelmediğini belirtti. Yozgat, üfürümün nedeninin EKO ve çocuk kardiyolojisi değerlendirmesiyle ayırt edilebildiğini söyledi.

Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Yılmaz Yozgat, kalpte duyulan her üfürümün kalp hastalığı anlamına gelmediğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yozgat, çocuklarda duyulan üfürümlerin büyük bölümünün masum olduğunu ifade etti.

Yozgat, üfürümün altında bir hastalık olup olmadığının EKO ile ortaya konulabildiğini anlatarak, bazı çocuklarda bu sesin yalnızca büyüme döneminde kalpten geçen kanın farklı hızlarda akmasına bağlı olarak duyulabildiğini kaydetti.

Prof. Dr. Yozgat, üfürümün, doktorun kalbi dinlerken normal kalp seslerinden farklı bir ses duyması anlamına geldiğine dikkati çekerek, "Aileler ilk bu tabiri duyunca çok tedirgin oluyorlar. Üfürüm demek, normal kalp seslerinden farklı bir ses duymak anlamına geliyor. Ancak aileler bunu duyunca hemen akıllarına kalpte delik ya da kötü bir doğumsal kalp hastalığı geliyor." ifadelerini kullandı.

Üfürümlerin büyük bölümünün iyi huylu olduğuna işaret eden Yozgat, "Duyulan üfürümlerin yüzde 80-90'ı masum oluyor, yani altta bir kalp hastalığını göstermiyor, korkutucu bir adı var ama genellikle sonuç iyi çıkıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Nedenin belirlenmesi için çocuk kardiyolojisi değerlendirmesi önemli"

Üfürümün nedeninin belirlenmesi için çocuk kardiyolojisi değerlendirmesinin önemli olduğunu belirten Yozgat, EKO ile üfürümün bir hastalığa bağlı olup olmadığını ayırt edebildiklerini anlattı.

Yozgat, "Masum üfürüm de duyulan sesin bir hastalığı göstermediği anlamına geliyor. Çocuklar büyürken kalpten geçen kan farklı zamanlarda farklı hızlarda akabilir ve dinleyen doktor tarafından değişik sesler duyulabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kalpte delik, kapak veya damarlarla ilgili bir sorun tespit edildiğinde de duyulan sesin "patolojik üfürüm" olarak değerlendirildiğini ifade eden Yozgat, üfürümün altında bir kalp hastalığı tespit edilmesi halinde tedavinin hastalığın türüne göre planlandığını, bazı kalp deliklerinin yalnızca takip ve gerektiğinde ilaç tedavisiyle izlenebildiğini kaydetti.

Yozgat, özellikle kalbin üst veya alt bölümlerindeki bazı deliklerin kendi kendine kapanabildiğini anlatarak, şu bilgileri verdi:

"Ancak bazıları kapanmayabiliyor ve o zaman ameliyat gündeme gelebiliyor. Kalpteki darlıklarda ise girişimsel tedavi seçeneklerini değerlendirebiliyoruz. Darlıklarda balon uygulaması, anjiyo yöntemleriyle gündeme gelebiliyor."

Yozgat, çocuklarda üfürüm değerlendirilirken özellikle 3-10 yaş arasındaki dönemde akut romatizmal ateş ve buna bağlı kapak hastalıklarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

Kaynak: AA
EkonomiYozgatSağlıkÇocukMasumSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
11:07
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
11:05
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:25
Fransa’daki olaylar hükümeti sarstı Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
Fransa'daki olaylar hükümeti sarstı! Bakan istifa etti, Macron kabul etmedi
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 11:16:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Uzman Yozgat, üfürümlerin yüzde 80-90'ının masum olduğunu, EKO'nun ayırt ettiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei