Uzmanından 'bölgesel gelişmelerin altın piyasasına etkileri' değerlendirmesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Uzmanından 'bölgesel gelişmelerin altın piyasasına etkileri' değerlendirmesi

Uzmanından \'bölgesel gelişmelerin altın piyasasına etkileri\' değerlendirmesi
03.07.2025 16:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ile İran arasında son haftalarda görülen göreli sakinlik, jeopolitik tansiyonun kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu sorusunu yeniden gündeme getirirken, Demaş A.Ş.

ABD ile İran arasında son haftalarda görülen göreli sakinlik, jeopolitik tansiyonun kalıcı mı yoksa geçici mi olduğu sorusunu yeniden gündeme getirirken, Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, bölgedeki gelişmelerin altın piyasasına etkilerini değerlendirerek önemli uyarılarda bulundu.

Değerlendirmelerde bulunan Demaş A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cumhur Kitiş, İran'ın askeri kapasitesinin geri çekilip çekilmediğinin ya da farklı bir stratejiyle mi konuşlandığının henüz net olmadığını söyledi. ABD'nin sessiz varlığı ve Pentagon'dan gelen 'kalıcı caydırıcılık' sinyallerinin, ayrıca Amerikan Başkanı Trump'ın tutarsız ve dengesiz açıklamalarının akıllarda soru işaretleri bıraktığını vurgulayan Kitiş, bunların hem politik hem de ekonomik olarak doğru analiz edilmesi gerektiğini söyledi.

Tüm bu gelişmelerin altın fiyatına etkisine değinen Kitiş, bölgesel tansiyonun geçici olarak düşerken jeopolitik riskin görünür biçimde azalmadığını, yalnızca 'askıya alındığını' savundu. Bu dönemde ons altının gerçek bir düşüş trendine girmediğini, aksine büyük bir yükselişin tabanında beklediğini ifade eden Kitiş, Orta Doğu'daki çatışmaların kontrolsüz bir savaşa dönüşmesini engelleyen başlıca aktörlerden birinin hiç şüphesiz Türkiye olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem bölge ülkeleri hem de küresel güçlerle yürüttüğü yoğun diplomasi trafiğinin Türkiye'yi yalnızca bir denge unsuru değil, karar verici güçlerden biri haline getirdiğini ifade eden Cumhur Kitiş, Gazze krizinden Ukrayna savaşına, NATO dengelerinden enerji diplomasisine kadar pek çok kritik başlıkta Erdoğan'ın sergilediği kararlı ve bağımsız duruşun yalnızca bölge ülkeleri değil, Batılı merkezlerde de dikkate alınan bir çizgi haline geldiğini belirtti.

"Merkez bankalarının altın alımlarındaki artış son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştı"

Kitiş, "Ülkemizin bu coğrafyada yalnızca bir gözlemci değil, aktif bir güç olarak konumlanmasının, siyasi risklerin ekonomik sonuçlarını yönetme açısından çok önemli. Bu da altının yalnızca bir yatırım değil, aynı zamanda milli güvenlik rezervi olduğunun en açık göstergesi. Gerçek risk henüz fiyatlanmadı. Görünürde bir sakinlik olsa da askeri gerilim ve enerji rotalarındaki kırılganlık sürüyor. Bu durum altın için hala güçlü bir yukarı yönlü potansiyeli koruyor. Altının bir süre daha 3 bin 200/ 3 bin 400 dolar bandında 'nefeslenmesini' bekliyor ve ardından tekrar yukarı hareketin başlayabileceğini tahmin ediyoruz. IMF verilerine göre merkez bankalarının altın alımlarındaki artışın son 50 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını hatırlatarak, bunun önemli bir işaret olduğuna dikkat çekmek istiyorum. Yani büyük oyuncular 'fiyattan önce altın elde olsun' stratejisine geçti. Bu trend, bireysel yatırımcı için de anlamlı bir sinyal" dedi.

"Bölgesel dengeler netleşmeden önce pozisyonunu alan kazanabilir"

Türkiye'de de altına ilginin arttığını, hem bireysel yatırımcıların hem kamu otoritesinin altına yöneldiğini belirten Kitiş, "Yastık altı altının yeniden gündeme gelmesinin fiziki altına olan güvenin sürdüğünü gösteriyor. Bu süreçte Türkiye'nin bölgesel istikrarda rol oynarken ekonomik pozisyonu da güçlendiriyor. Altın fiyatını konuştuğumuz kadar artık altının varlığını, erişilebilirliğini ve fiziksel kontrolünü konuşmak zorundayız. Bu dönem yalnızca fiyat fırsatları değil, stratejik altın sahipliği açısından da belirleyici olacak. Bölgesel dengeler netleşmeden önce pozisyonunu alan kazanabilir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Ekonomi, Finans, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Uzmanından 'bölgesel gelişmelerin altın piyasasına etkileri' değerlendirmesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de havai fişek deposu havaya uçtu ABD'de havai fişek deposu havaya uçtu
Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu Atölye yangınında faciadan dönüldü: Duvar çöktü, itfaiye erleri son anda kurtuldu
Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale Acil tıp teknisyeninden telefonda hayat kurtaran müdahale
Fenerbahçe’nin hedefi Jonathan David, Juventus’a imza yolunda Fenerbahçe'nin hedefi Jonathan David, Juventus'a imza yolunda
Bayburt’ta küçük uçak düştü 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor Bayburt'ta küçük uçak düştü! 2 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor
A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2025 Avrupa Şampiyonası için aday kadrosu belli oldu A Milli Erkek Basketbol Takımımızın 2025 Avrupa Şampiyonası için aday kadrosu belli oldu
MisAkkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL Mis/Akkuş zambağını koparmanın cezası 245 bin TL
Onuachu, Trabzonspor için Türkiye’ye geliyor Taraftara videolu mesaj Onuachu, Trabzonspor için Türkiye'ye geliyor! Taraftara videolu mesaj
Resmen açıklandı İsmail Kartal, İran’dan ayrılarak Türkiye’ye döndü Resmen açıklandı! İsmail Kartal, İran'dan ayrılarak Türkiye'ye döndü
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
RAMS Başakşehir’e Bayern Münih’ten transfer RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer

15:35
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
AK Parti Grup Başkanı Güler: En düşük emekli maaşı 16 bin 881 liraya yükseltildi
13:00
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek’ten umut dolu mesaj geldi
Enflasyon rakamları açıklandı, Bakan Şimşek'ten umut dolu mesaj geldi
10:03
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
Memur ve emeklinin alacağı zam oranı netleşti! İşte kuruşu kuruşuna yeni maaşlar
21:55
3. Lig’de kriz İki takımla birden anlaştı, birine imza attı
3. Lig'de kriz! İki takımla birden anlaştı, birine imza attı
21:52
Kocaeli’de söndürülen orman yangını havadan görüntülendi
Kocaeli'de söndürülen orman yangını havadan görüntülendi
21:43
DEM Partili belediye başkanı Jiyan Ormanlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
DEM Partili belediye başkanı Jiyan Ormanlı, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
21:42
Bir zamanlar Manchester United’daydı Vanspor’a imza attı
Bir zamanlar Manchester United'daydı! Vanspor'a imza attı
21:39
Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara’da görüştü
Bakan Fidan Hamas heyetiyle Ankara'da görüştü
21:29
Gazi Koşusu’nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı
Gazi Koşusu'nu kazanan atın sahibi iş insanı Hulusi Çil, parayı ne yapacağını açıkladı
21:19
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
Kartından çekilen 120 bin liralık fazla işlemi sosyal medyadan öğrendi
21:17
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım’dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Süper Lig için flaş iddia: Yine 2 takımla oynanacak
21:00
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
Düşen uçağın yolcusundan yürek burkan çağrı: Yardım edin ölüyoruz
20:48
RAMS Başakşehir’e Bayern Münih’ten transfer
RAMS Başakşehir'e Bayern Münih'ten transfer
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 16:31:21. #7.11#
SON DAKİKA: Uzmanından 'bölgesel gelişmelerin altın piyasasına etkileri' değerlendirmesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.