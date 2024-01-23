 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yabancı Uzmanlar, TCMB'nin Politika Faizini Yüzde 45'e Çıkaracağını Öngörüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yabancı Uzmanlar, TCMB'nin Politika Faizini Yüzde 45'e Çıkaracağını Öngörüyor

Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunurken, faiz indirimlerine ne zaman gidileceği konusunda farklı görüşlere sahip. Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarabileceğini söyledi. Drimal, TCMB'nin aralık toplantısında Para Politikası Kurulunun (PPK) parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğünü anımsattı. Bankanın temkinli bir ton kullanabileceğini dile getiren Drimal, TCMB'nin piyasadan likidite çekerek ve kredi büyümesini kontrol altında tutarak miktarsal ve kredi sıkılaşmasına devam edeceğini ve önümüzdeki yıllarda enflasyonun yüzde 5 hedefine gerilemesini sağlamak amacıyla sıkı parasal koşulların uzun süre sürdürülmesine söz vereceğini belirtti. Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller ise TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artıracağını ve ocak ayı toplantısında faiz artırım döngüsünü sonlandırabileceğini öngördü. Stadtmiller, enflasyonun mayıs ayında zirveyi gördükten sonra gerilemeye başlayabileceğini ve bankanın sonrasında faiz indirimlerine gidebileceğini aktardı.

Yabancı Uzmanlar, TCMB\'nin Politika Faizini Yüzde 45\'e Çıkaracağını Öngörüyor
23.01.2024 - 11:51,
Abone Ol

Yabancı uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 45'e çıkaracağı öngörüsünde bulunurken, faiz indirimlerine ne zaman gidileceği konusunda farklı görüşlere sahip.

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, AA muhabirine, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarabileceğini söyledi.

Drimal, TCMB'nin aralık toplantısında Para Politikası Kurulunun (PPK) parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngördüğünü anımsattı.

Bankanın temkinli bir ton kullanabileceğini dile getiren Drimal, "TCMB, piyasadan likidite çekerek ve kredi büyümesini kontrol altında tutarak miktarsal ve kredi sıkılaşmasına devam edeceğine ve önümüzdeki yıllarda enflasyonun yüzde 5 hedefine gerilemesini sağlamak amacıyla sıkı parasal koşulların uzun süre sürdürülmesine söz verecektir." dedi.

Drimal, TCMB'nin politika faizini ne kadar süre yüzde 45'te tutacağının para politikası açısından bir sonraki ana odak noktası olacağı gibi göründüğünü vurguladı.

Enflasyonun bu yıl ve gelecek yıl yavaşlamasını sağlama almak için bankanın bu yıl faiz indirimine gitmeyebileceğini kaydeden Drimal, yıl sonunda enflasyonun yüzde 41 seviyesine inebileceğini aktardı.

"Ocak ayında faiz artırım döngüsü sonlandırılabilir"

Medley Advisors Piyasa Araştırma Başkanı Nick Stadtmiller, TCMB'nin politika faizini 250 baz puan artıracağı öngörüsünde bulundu.

Stadtmiller, bankanın ocak ayı toplantısında faiz artırım döngüsünü sonlandırabileceğini belirtti.

Enflasyonun mayıs ayında zirveyi gördükten sonra gerilemeye başlayabileceğini ifade eden Stadtmiller, bankanın sonrasında faiz indirimlerine gidebileceğini aktardı.

TCMB PPK toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e çıkarılacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 38,75 oldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Cumhuriyet, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yabancı Uzmanlar, TCMB'nin Politika Faizini Yüzde 45'e Çıkaracağını Öngörüyor - Son Dakika


23:01
TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi TBMM, İsveç'in NATO'ya katılımına onay verdi
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12
Galibiyeti unutan Volkan'a 'Ayrılacak mısın?' diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi

Son Dakika
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının başını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:10:34. #1.12#
SON DAKİKA: Yabancı Uzmanlar, TCMB'nin Politika Faizini Yüzde 45'e Çıkaracağını Öngörüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement