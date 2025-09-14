Üzüm Bağında Kışlık Sebze Yöntemi - Son Dakika
Üzüm Bağında Kışlık Sebze Yöntemi

Üzüm Bağında Kışlık Sebze Yöntemi
14.09.2025 22:12
Hüseyin Karcı, yeni üzüm bağının boş alanlarına kış sebzeleri ekerek gelir elde ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çiftçilik yapan Hüseyin Karcı, yeni diktiği üzüm bağının aralarında boş kalan alanları kışlık sebze ekimiyle değerlendiriyor.

Karcı, yeni diktiği üzüm fidanlarının en az üç yılda verim vereceğini belirterek, bu süreçte boş kalan alanlara lahana, turp, kereviz ve pırasa gibi kışlık sebzeler ektiğini söyledi. Haftalık gelir elde ettiğini dile getiren Karcı, aynı zamanda sebzelerin sürülerek bağa doğal yeşil gübre sağladığını ifade etti.

Bağının yetişme sürecini ekonomik olarak değerlendirmek istediğini anlatan çiftçi Karcı, "Yeni dikilen üzüm bağı üç yılda ürün vermeye başlar. Bu süre içinde boş kalan yerlere kışlık ve yazlık sebze dikimi yapıyorum. Hem haftalık masraflarımı karşılıyorum hem de sebzeler yeşil gübre olarak bağa büyük fayda sağlıyor. Çiftçiye oldukça yararlı bir yöntem" dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

