Üzüm Üreticisi TMO\'dan Fiyat Bekliyor

Manisa'nın en önemli tarımsal geçim kaynaklarından biri olan üzümde yeni sezonun başlamasına rağmen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından kuru üzüm için taban fiyat açıklanmaması, üreticilerin tepkisine neden oldu. Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, geçen yıl 9 numara kuru üzüm için 120 TL olarak açıklanan fiyatın ardından bu yıl bazı üreticilerin üzümlerini 75 TL seviyelerinden satmak zorunda kaldığını belirterek, üreticinin mağduriyetinin giderilmesi çağrısında bulundu.

Manisa'da üzüm üretiminin binlerce ailenin temel geçim kaynağı olduğunu belirten Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, yeni sezonun başlamasına rağmen kuru üzümde TMO tarafından henüz bir taban fiyat belirlenmemesinin üreticiyi belirsizlik içerisinde bıraktığını söyledi.

Üreticilerin artan girdi maliyetleri karşısında zor bir sezon geçirdiğini ifade eden Köse, "Manisalı çiftçimizin en büyük geçim kaynaklarından biri üzüm. Üretici yıl boyunca alın teri döküyor, yüksek maliyetlerle üretim yapıyor. Ancak yeni sezon başlamasına rağmen kuru üzümde TMO tarafından bir taban fiyat açıklanmaması üreticimizi ciddi anlamda belirsizliğe itiyor" dedi.

Geçtiğimiz yıl 9 numara kuru üzüm için 120 TL taban fiyat açıklandığını hatırlatan Köse, bu yıl ise üreticilerin çok daha düşük fiyatlarla ürünlerini satmak zorunda kaldığını belirterek, "Geçtiğimiz yıl 9 numara üzüm için 120 TL fiyat belirlenmişti. Bugün ise üreticilerimizden 75 TL civarında üzümünü satanlar olduğunu duyuyoruz. Aradaki fark üreticinin emeğinin karşılığını alamadığını açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.

"Üretici satmak zorunda kaldığında fiyat baskısı artıyor"

Köse, TMO'nun bir an önce devreye girerek üreticinin önünü görebileceği bir fiyat politikası ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Üreticinin ürününü hemen satmak zorunda bırakılmaması gerektiğini kaydeden Köse, "Çiftçinin elindeki ürünü değerinde satabilmesi için piyasada güven oluşturulması gerekiyor. TMO'nun açıklayacağı taban fiyat, üreticinin elini güçlendirecek ve piyasadaki fiyat baskısının önüne geçecektir. Üretici emeğinin karşılığını almak istiyor" ifadelerini kullandı.

"Manisalı çiftçinin mağduriyeti giderilmeli"

Üzümün yalnızca bir tarımsal ürün olmadığını, Manisa ekonomisinin önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Köse, şöyle konuştu: "Manisa'nın üzümü Türkiye'nin önemli tarımsal değerlerinden biridir. Bu ürünün arkasında binlerce üreticinin emeği, alın teri ve geçim mücadelesi var. Üreticimizin emeğinin karşılığını alması hepimizin ortak sorumluluğudur. TMO başta olmak üzere ilgili kurumların bir an önce gerekli adımları atmasını ve üreticinin mağduriyetini giderecek bir fiyat politikasının ortaya konulmasını bekliyoruz. Manisalı çiftçimiz yalnız bırakılmamalı, emeği korunmalıdır."

Köse, kuru üzümde sürdürülebilir bir üretim için üreticinin maliyetlerini dikkate alan, piyasa dengelerini gözeten ve çiftçiye güven veren bir fiyat politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.