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Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler - Son Dakika

Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler

01.11.2021 08:19

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, üretim bandında ilk kez görüntülendi. Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter hesabından yerli otomobil çalışmalarıyla ilgili yeni görüntü paylaşıldı.

"YOLCULUĞUMUZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR"

Görüntülerin yer aldığı paylaşımda, "Hedeflerimizi adım adım gerçekleştiriyoruz. Yeni lige yolculuğumuz hız kesmeden devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Uzun zamandır bekleniyordu! İşte TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler

2023 YILINDA YOLLARDA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, geçmiş açıklamalarında TOGG'un 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkacağını söylemişti.

Bakan Varank'ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Türkiye'nin otomobiline bu kadar heyecan duyulmasından memnuniyet duyuyoruz. İlk tanıttığımızdan itibaren, çocuğundan yaşlısına varana kadar herkes bu aracın ne zaman çıkacağıyla ilgili sorular soruyor. Türkiye'nin otomobili, inşallah 2022 yılının sonunda, seri üretim bandından çıkacak. Fabrikanın inşaatı devam ediyor. Makine siparişleri yapıldı. Arabanın prototipleri testlere girmeye başladı. 2022 yılının sonunda seri üretim bandından çıkan araçlar, sanırsam 2023 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülmüş olur.

Yerli otomobil TOGG üretim bandında görüntülendi
Yerli otomobil TOGG üretim bandında görüntülendi
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler - Son Dakika
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