VacciZone'a 'En İyi Akademik Buluş' Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

VacciZone'a 'En İyi Akademik Buluş' Ödülü

VacciZone\'a \'En İyi Akademik Buluş\' Ödülü

Quick Sigorta'nın desteklediği VacciZone, ASC teknolojisiyle ödül kazandı ve sağlıkta devrim yaratıyor.

09.10.2024 18:18
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Quick Sigorta'nın destek verdiği aşı girişimi, VacciZone'un kurucusu Prof. Dr. Nesrin Özören ve ekibinin kanser immünoterapisinde ASC specks zerrecikleri buluşuyla, TeknoFest 2024'te düzenlenen 9'uncu Uluslararası Patent Fuarı'nda "En İyi Akademik Buluş" ödülüne layık görüldü.

Sigortadan yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nesrin Özören ve ekibinin ödül kazanmasını sağlayan ASC mikrokürecik teknolojisi, 2010'dan beri Boğaziçi Üniversitesinde geliştiriliyor. 2018'de triadik patent koruması altına alınan bu yenilikçi buluş, sağlık alanında önemli bir çözüm sunuyor.

Özören tarafından 2020'de kurulan VacciZone Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Danışmanlık Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından münhasır kullanım hakkını alınan ASC mikrokürecik teknolojisi, bağışıklık sistemini hedefleyerek hastalıklarla mücadelede devrim niteliğinde bir adım atıyor.

Quick Sigorta'nın 2022'de başlattığı VacciZone yatırımı, Türkiye'nin biyoteknoloji sektöründeki gücünü artırma amacı taşıyor. VacciZone'un uluslararası çapta tanınan ve ödül kazanan bir girişime dönüşmesi, şirketin yenilikçi teknolojilere ve bilimsel araştırmalara verdiği desteğin somut bir göstergesi.

Quick Sigorta, yalnızca finansal kaynak sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki liderliğini güçlendirmeye yönelik stratejik adımlar atıyor.

"Bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, sağlık alanında yaptıkları yatırımların en önemlilerinden birinin VacciZone olduğunu belirtti.

Yaşar, kendileri için sadece dijital teknolojilerin değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerinin de büyük önem taşıdığını aktararak, "Bu ülkenin bilim insanlarına sahip çıkmak ve onların çalışmalarını desteklemek, bizim en büyük sorumluluklarımızdan biri. Prof. Dr. Nesrin Özören ve ekibinin bu başarısı, Türkiye'nin bilimsel potansiyelini dünya çapında göstermek açısından son derece değerli. Biz de bu sürecin bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bilime ve topluma katkı sağlayan bu tür projelere destek vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Teknofest, Teknoloji, Ekonomi, Türkiye, Sigorta, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VacciZone'a 'En İyi Akademik Buluş' Ödülü - Son Dakika

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