Vakıf Katılım KOBİ'lere 103,3 Milyar Lira Destek Sağladı - Son Dakika
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Ekonomi

Vakıf Katılım KOBİ'lere 103,3 Milyar Lira Destek Sağladı

Vakıf Katılım KOBİ\'lere 103,3 Milyar Lira Destek Sağladı
16.07.2025 10:54
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Vakıf Katılım, 2025'in ilk yarısında KOBİ'lere 103,3 milyar lira nakdi destek sağladı.

Vakıf Katılım'ın 2025'in ilk yarısında küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) sağladığı nakdi destek 103,3 milyar liraya ulaştı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, uygun koşullarda finansmana erişimi kolaylaştırmak amacıyla çeşitli meslek kuruluşlarıyla işbirlikleri gerçekleştiren Vakıf Katılım, geçen yıl KOBİ'lere 125,6 milyar lira nakdi destek sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, istikrarlı ekonomik büyümenin temelini oluşturan imalat, istihdam, ihracat ve yenilik alanlarında KOBİ'lerin taşıdığı öneme işaret ederek, bu işletmelere yönelik desteklerinin sürdüğünü kaydetti.

Akben, dijitalleşme, finansal sürdürülebilirlik ve alternatif finansman yöntemleriyle KOBİ'lerin sadece yerel değil küresel pazarlarda da rekabet gücü kazanmasına katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

Geçen yıl kullanıma sundukları "p@ket" uygulamasının, banka işlemlerini ön muhasebe programıyla entegre ederek KOBİ'lere e-defter, e-fatura ve e-arşiv işlemlerinde kolaylık sağladığını aktaran Akben, söz konusu uygulamayla Esnaf ve Sanatkarlar Derneği, Trabzon, Tokat ve Kahramanmaraş ticaret odaları ile İvedik Organize Sanayi Bölgesi arasında yapılan protokollerle tabana yaygın bir büyüme hedeflendiğini belirtti.

Akben, "Son olarak da geçtiğimiz günlerde Ankara Ticaret Odası ile imzaladığımız protokolle bu işbirliklerine bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadık." değerlendirmesinde bulundu.

"Müşterilerimizin önemli süreçlerini internet şubesi üzerinden yürütebilmelerini sağladık"

KOBİ'lerin şubeye gitmeden hesap açabilmesi için görüntülü görüşmeyle hizmet veren uzaktan hesap açılış özelliğinin devreye alındığı bilgisini paylaşan Akben, "e-Finansman ürünümüz ile müşterilerimizin yine şubeye gitmeden internet şube üzerinden güncel limit ve teminat durumuna göre finansman başvurularını yapabilmelerine ve finansman kullanmalarına imkan veriyoruz. Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS) ürünümüzle ise, tüzel müşterilerimizin alt bayi tanımlama ve limit belirleme gibi önemli süreçlerini, şubeye gitmeden internet şubemiz üzerinden yürütebilmelerini sağladık. Ödeme ve tahsilat süreçlerini garanti altına almak isteyen KOBİ'lerimize özel olarak sunduğumuz ve aynı zamanda ticarette bir ilk olma özelliğine sahip GFT ile işletmelerin alacaklarını daha güvenli bir şekilde takip etmelerini ve tahsilatlarını garanti altına almalarına olanak verdik." ifadelerini kullandı.

"Kaynaklarımızı KOBİ'lerin istifadesine sunacağız"

Akben, "Paris İklim Değişikliği Anlaşması" kapsamında oluşturulan "Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Reformu" ve "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" programlarına uygun olarak Yeşil Enerji Dönüşümü ve Enerji Verimliliği yatırımlarıyla ilgili projeler gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Enerji konusunda özel sektör ve kamu kurumlarıyla işbirliğine giderek, Arazi-Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES), Rüzgar Enerjisi Santrali (RES), Biokütle ve Akıllı Şehirler alanlarındaki yatırımlara finansman kaynağı sağlamak adına çalışmalara imza attık. Bu kapsamda 2024'te 1.5 gigavat gücü aşan 150'nin üzerinde projeye ücretsiz danışmanlık hizmeti sağladık ve 62 farklı proje yatırımına yaklaşık 1,52 milyar lira destekte bulunarak dışa bağımlılığının azaltılmasında öncü rol oynadık. Kurum olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sunan birçok ürün ve hizmetin dijital kanallara taşınması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Her zaman olduğu gibi 2025 de KOBİ'lerimizi destekleyeceğimiz, üretimlerine katkı sunacağımız bir yıl olacak. Dijitalleşmeyi odağımıza alarak birçok yenilikçi uygulamaya daha imza atmaya, ürün ve hizmet yelpazemizi genişletmeye devam edecek, kaynaklarımızı risk-getiri ve verimlilik esaslı bir yaklaşımla KOBİ'lerin istifadesine sunacağız."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Enerji, Vakıf, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vakıf Katılım KOBİ'lere 103,3 Milyar Lira Destek Sağladı - Son Dakika

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