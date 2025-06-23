Vakıf Leasing 40 Milyon Avro Kaynak Sağladı

Vakıf Leasing, Bank of Bahrain and Kuwait (BBK) ile yaptığı anlaşmayla toplam 40 milyon avro tutarında yeni finansman kaynağını ekonomiye kazandırdı.

Vakıf Leasing'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Türk leasing sektörünün küresel ölçekteki temsilcisi olma misyonunu kararlılıkla sürdürüyor.

Vakıf Finansal Kiralama AŞ, vizyonun bir yansıması olarak BBK ile yıllardır süregelen güçlü işbirliğini 40 milyon avro tutarındaki yeni bir kredi anlaşmasıyla daha da ileri taşıdı.

Gerçekleştirilen stratejik işlem, Vakıf Leasing'in yurt dışı kaynak çeşitliliğini artırma ve uluslararası fon akışını Türkiye ekonomisine yönlendirme hedefinin önemli bir kilometre taşı niteliğinde bulunuyor.

Vakıf Leasing ve BBK arasında orta vadeli fonlama ihtiyacını karşılamaya yönelik yapılandırılan yeni kaynak, şirketin güçlü bilanço yapısını desteklerken, reel sektörün yatırım odaklı finansman ihtiyacına yönelik etkin çözümler sunma kapasitesini de artıracak.

Yeni anlaşma, sadece şirketin büyüme hedeflerine katkı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda Türkiye'nin üretim, istihdam ve kalkınma süreçlerine de doğrudan destek sunacak.

Vakıf Leasing ile BBK arasındaki işbirliği, yıllara dayanan güven, karşılıklı anlayış ve uzun vadeli vizyon doğrultusunda inşa edilen finansal ortaklığın yeni bir yansıması niteliğinde bulunuyor.

"Anlaşması, daha rekabetçi ve esnek finansman olanakları sunmamıza da zemin hazırlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıf Leasing Genel Müdürü Metin Özetci, gelecek dönemde de uluslararası finansal işbirliklerini çeşitlendirerek Türkiye ekonomisinin üretkenliğini ve rekabet gücünü artırmaya yönelik finansal çözümler geliştirmeye kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Bank of Bahrain and Kuwait ile uzun yıllardır süregelen güçlü işbirliklerinin, ortak vizyon, karşılıklı güven ve saygı temelinde gelişmeye devam ettiğini vurgulayan Özetci, şunları kaydetti:

"Bu yeni kaynak anlaşması, sadece fonlama çeşitliliğimizi artırmakla kalmıyor, aynı zamanda müşterilerimize daha rekabetçi ve esnek finansman olanakları sunmamıza da zemin hazırlıyor. Vakıf Leasing olarak, küresel finans ekosisteminde sağlam ve sürdürülebilir işbirlikleri tesis etme kararlılığımızla Türkiye'nin yatırım iklimini güçlendirmeye, sürdürülebilir ekonomik büyümeye öncülük etmeye ve reel sektöre yenilikçi, katma değer yaratan finansman çözümleri sunmaya devam edeceğiz."