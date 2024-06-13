VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih Görevine Devam Ediyor

Ekonomi

VakıfBank 70. Olağan Genel Kurulu'nda, Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih'in görevine devam etmesi kararı alındı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank'ın 70. Olağan Genel Kurulu, bankanın Ümraniye'deki genel müdürlük binasında gerçekleştirildi.

Kurulda, Üstünsalih'in Haziran 2019'dan itibaren sürdürdüğü genel müdürlük görevini yeni dönemde de devam ettirmesi karara bağlandı.

VakıfBank Yönetim Kurulu üyeleri arasında Abdi Serdar Üstünsalih, Abdülkadir Aksu, Dr. Adnan Ertem, Dr. Cemil Ragıp Ertem, Halil Çelik, Haydar Kemal Kurt, Mustafa Saydam, Sadık Yakut, Şahin Uğur yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üstünsalih, VakıfBank'ın üstlendiği görev ve mesuliyetleri her zaman titizlikle yerine getirdiklerini belirtti.

Üstünsalih, gerçekleştirdikleri tüm başarıları, emekleri ve gayretlerinin bir sonucu olarak atfedecekleri anlamlı bir yılı geride bıraktıklarını aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır sonuç ve gelişmelerin öncüsü olmayı da her zaman olduğu gibi odağımıza aldık. Geride bıraktığımız yıl, aktif büyüklüğümüz yüzde 66 artışla 2,8 trilyon liraya ulaştı. 25 milyar lira net kar elde eden bankamız, ekonomik büyümenin en büyük unsurlarından olan ihracat ve yatırım odaklı projelere desteğini kesintisiz bir şekilde sürdürdü. Uyguladığımız büyüme stratejilerimiz ile ticari kredilerimiz 1,2 trilyon lirayı aştı. Toplam mevduatımız yıllık bazda yüzde 74 artışla 2 trilyon liraya yaklaştı. TL vadeli mevduatlar ise yüzde 93'lük artışla ilk defa 1 trilyon lira seviyesini aştı."

Toplumun her kesimi için yenilikçi ürün ve hizmetlerle Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına destek olmaya devam ettiklerinin altını çizen Üstünsalih, bugüne kadar ViBi, SKY Limit, Vinov, Vibox, Dijital Banko Çek, Tüm Hesap, FİDE, GASS, Ödeme İste, V-Limit, QR ile ödeme, Metal Kart gibi ürün ve hizmetlerin yanı sıra VakıfPays ödeme şirketini de kurarak sektöre yön vermeye devam ettiklerini ve bu bakış açılarıyla da 24 milyonu aşan müşteriye ulaştıklarını anlattı.

"Ülkemiz ekonomisine desteğimizi sürdürüyoruz"

Üstünsalih, finansal başarılarının yanında sosyal ve çevresel performanslarıyla da öncü olmaya devam ettiklerine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çevresel tarafta 2023'te karbon emisyon azaltımına ilişkin hedefleri Bilimsel Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylanan ilk Türk bankası olduk. Ayrıca Karbon Saydamlık Projesi İklim Değişikliği Programı'nda, A skoruyla Global A Listesine girerken, Su Güvenliği Programı'nda da A- Skoru ile 'Liderlik' seviyesine yükseldik. Bu başarının mimarı her daim omuz omuza olup, bankası ve ülkesi için tüm varlığıyla çaba gösteren büyük VakıfBank ailesidir. Onların bu bilinç ve özverisi ile ülkemiz ekonomisine desteğimizi sürdürüyoruz. 'Daima Seninle' diyerek milletimize, esnafımıza, çiftçimize, iş insanımıza kısacası toplumun her kesimine canı gönülden hizmet ediyoruz. Ülkemizi hep birlikte geleceğe taşıyoruz."

VakıfBank, Haziran 2019 döneminde varlık büyüklüğüne göre sektörde 6. banka olan VakıfBank, 2019 yıl sonunda dördüncülüğe yükseldi. Mart 2024 döneminde, Haziran 2019 dönemine göre varlık büyüklüğünü yaklaşık 8 kat artırarak 3 trilyon liranın üzerine taşıdı. Böylece ilk defa 2020 yıl sonunda sektöründe ikinci oldu.

Bankanın özkaynakları 184,5 milyar liraya ulaştı

VakıfBank'ın özkaynakları, haziran 2019 dönemindeki 29,3 milyar liradan 184,5 milyar liraya ulaşırken, varlıklarda en büyük paya sahip olan krediler ise, haziran 2019 döneminde 250 milyar lira iken mart 2024 itibarıyla 1,6 trilyon lirayı aştı.

Milli ekonomiyi, ihracatı ve hane halkına desteklerini bu dönemde de sürdüren VakıfBank'ın, ticari kredileri 195 milyar liradan, 1,3 trilyon liraya ve bireysel kredileri 55 milyar lira iken 317 milyar liraya ulaştı. Banka bu dönemler arasında, pasif tarafta en önemli fonlama kaynağı olan mevduat büyüklüğünü 214 milyar liradan 2 trilyon liranın üstüne taşıdı. Haziran 2019 ile mart 2024 dönemleri arasında uluslararası piyasalardan temin edilen toplamda 24 milyar dolarlık yeni kaynakla fonlama yapısını çeşitlendirerek itibarını güçlendirmeye devam etti.

Haziran 2019 döneminde aktif müşteri sayısı 18,2 milyon olan VakıfBank yaygın şube ağı ve yenilikçi ürün ve hizmetlerle müşterilerin ilgisini çekerek mart 2024 itibarıyla müşteri sayısını 24,3 milyona taşıdı.