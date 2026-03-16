VakıfBank'tan 1,5 Milyar Avro Kredi

16.03.2026 16:33
VakıfBank, Dünya Bankası projeleri kapsamında 30 bin KOBİ'ye finansman sağlamayı hedefliyor.

VakıfBank, Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından Aralık 2025'te onaylanan "Türkiye İstihdam ve Büyüme için Finansmana Erişim Projesi" kapsamında, uluslararası finans kuruluşlarıyla 1,5 milyar avro tutarında kredi sözleşmesi imzaladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, söz konusu işlem, Hazine ve Maliye Bakanlığının karşı garantisi ve Dünya Bankası Grubu üyesi Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasının (IBRD) kısmi garantisi altında gerçekleştirildi.

Santander, BNP Paribas, Standard Chartered ve ING'nin katılımlarıyla sağlanan 10 yıl vadeli kredinin, Türk bankacılık sektöründe uluslararası kalkınma kuruluşlarıyla gerçekleştirilen en yüksek tutarlı fonlama işlemi olduğu kaydedildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dünya Bankası, kreditörler ve VakıfBank arasındaki işbirliği kapsamında sağlanan finansman işlemiyle Türkiye genelinde mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin, özellikle kadınlar ve genç girişimcilerin finansmana erişiminin ve istihdamlarının artırılması, depremden etkilenen bölgelerde ise ekonomik toparlanmanın desteklenmesi amaçlanıyor.

"Stratejik bir adım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Dünya Bankası İcra Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında sağlanan 1,5 milyar avroluk finansmanı, Türkiye ekonomisine uzun vadeli kaynak kazandıran stratejik bir adım olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Üstünsalih, projenin yalnızca finansman sağlamakla sınırlı kalmadığını, kadınlar ve genç girişimciler odağında istihdamı da doğrudan destekleyen bir etki çerçevesi sunduğunu ifade ederek, sağlanan kaynağın mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yatırım ve büyüme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla reel sektöre yönlendirileceğini aktardı.

Krediyle depremden etkilenen bölgelerde ekonomik toparlanmanın desteklenmesinin de hedeflendiğini kaydeden Üstünsalih, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünya Bankası ile 2010'da başlayan ve yıllar içinde farklı projelerle genişleyen işbirliğimiz, bugün itibarıyla bankamızı, Dünya Bankası'nın Türkiye'deki en büyük finansal kuruluş iş ortağı konumuna taşıdı. Orta ve uzun vadede, çok uluslu kalkınma bankaları ve uluslararası finans kuruluşlarıyla ilişkilerimizi daha da derinleştirerek ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayan projelerde en büyük ve en etkin iş ortaklarından biri olma stratejimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu önemli adımda emeği geçen Hazine ve Maliye Bakanlığına, Dünya Bankası Grubuna ve kredi anlaşmasını imzaladığımız Santander, BNP Paribas, Standard Chartered ve ING'ye teşekkür ediyorum."

30 bin mikro, küçük ve orta ölçekli işletmenin finansmana erişimi sağlanacak

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de söz konusu işlemin Dünya Bankası'nın bugüne kadar tek bir proje kapsamında sağladığı en büyük garanti olduğunu ifade etti.

Lopez, projenin özel sektörün finansmana erişimini kolaylaştırırken, istihdam hedeflerinin de desteklenmesine katkı sağlayacağını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Proje aynı zamanda işgücü piyasasındaki cinsiyet ve yaş farkının kapatılmasına odaklanıyor. Projenin, 15 bini kadınlar ve 1000'i gençler tarafından yönetilen firmalar dahil yaklaşık 30 bin mikro, küçük ve orta ölçekli işletmenin finansmana erişimini genişletmesi ve 800 bine kadar yeni veya daha kaliteli istihdam yaratılmasına yardımcı olması bekleniyor."

Santander Bank Global Export & Agency Finance Başkanı Guillermo Hombravella, uluslararası kalkınma kuruluşlarının katılımıyla bir Türk bankası tarafından gerçekleştirilen en büyük finansman işleminin, Dünya Bankası ile önde gelen ticari bankalar arasındaki güçlü işbirliğini ortaya koyduğunu aktardı.

Hombravella, "Çok taraflı garanti yapılarındaki işlemlerde güvenilir bir ortak olarak Santander, Türkiye'de mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini genişleten, istihdamı destekleyen ve son depremlerden etkilenen bölgelerin toparlanmasına katkı sağlayan karmaşık finansman çözümlerini hayata geçirmek için gerekli yapılandırma uzmanlığı ve koordinasyon kapasitesini sunuyor." değerlendirmelerinde bulundu.

BNP Paribas Global Export Finance Başkanı Yasser Henda da IBRD tarafından kısmen garanti edilen ve finansal kapsayıcılığı güçlendirmeyi hedefleyen 1,5 milyar avroluk işlem kapsamında VakıfBank'ı desteklemekten memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Henda, "Özellikle kadın ve genç girişimciler olmak üzere yeterince temsil edilmeyen gruplar ile KOBİ'lerin finansmana erişimini artırmayı amaçlayan bu işlemde yer almamız, BNP Paribas'ın Türkiye'de ve ötesinde sosyal ve ekonomik kalkınmayı destekleyen finansman çözümlerinin geliştirilmesine yönelik kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
