VakıfBank'tan 10 Yeni Atölye - Son Dakika
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Ekonomi

VakıfBank'tan 10 Yeni Atölye

VakıfBank, MEB işbirliğiyle BİLSEM Projesi'ne 2024'te 10 yeni atölye ekleyerek toplamda 80'e ulaştı.

16.01.2025 12:49
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VakıfBank, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle yürüttüğü Bilim ve Sanat Merkezi Yönetim Bilgi Sistemi (BİLSEM) Projesi kapsamında, 2024'te 10 yeni atölye ekleyerek, atölye sayısını 80'e çıkardı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, VakıfBank, bu atölyelerle özel yetenekli çocukların bilim, sanat ve teknoloji gibi alanlarda potansiyellerini keşfetmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Proje kapsamında 30 mekatronik, 41 yapay zeka ve 9 akıl oyunları atölyesi hayata geçirilirken, öğrencilerin yeteneklerini geliştirebilmeleri için yenilikçi öğrenme ortamları sunuluyor.

Banka, atölyelerin yanı sıra bugüne kadar kurduğu 170'in üzerinde bilişim teknolojileri laboratuvarıyla bilginin pratiğe dönüşmesine imkan tanıyor.

2017'den bu yana hayata geçirilen atölyeler, çocukların geleceğin teknolojileriyle erken yaşta tanışmasını ve multidisipliner bir eğitim almasını amaçlıyor. Bu atölyelerde yapay zeka, veri analizi, sistem mimarisi, yaratıcı düşünme ve strateji geliştirme gibi ileri düzey beceriler kazandırılıyor.

Öğrenciler, görme engelliler için evrensel renk alfabesi ve yapay zeka destekli akıllı sıralar gibi yenilikçi projelerle ulusal ve uluslararası ödüller kazanıyor. Atölyelerde elde edilen başarılar, öğrencilerin motivasyonunu artırırken sayısal derslerdeki başarılarını da yükseltiyor.

TÜBİTAK ve TEKNOFEST'te başarılar

2022-2023 eğitim yılında, BİLSEM Projesi kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 2204-A, 2204-B ve 2204-C yarışmalarında 23 derece elde edilirken, TÜBİTAK 4004, 4005 ve 4006 programları çerçevesinde 19 proje kabul aldı. Ayrıca, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları'nda 5 öğrenci dereceye girerken, TEKNOFEST 2023'te 8 proje ödül kazandı.

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Finans, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi VakıfBank'tan 10 Yeni Atölye - Son Dakika

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