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Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor - Son Dakika

Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor

13.01.2022 12:56
Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor

Türkiye pandemi süreci ile birlikte ekonomik sıkıntılar yaşarken, 2021 yılının yüzde 36'lık enflasyon rakamına rağmen Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nün kiracılarına rayiç bedel bahanesi ile yüzde 100'e varan oranda zam yapması şaşkınlıkla karşılandı. Esnaf yüksek zammın düzeltilmesini istedi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün hayırseverler tarafından vakfedilen arsa ve araziler üzerine inşa edilmiş çok sayıda gayrimenkulü bulunuyor. Vakıflar Bölge Müdürlüğü kiracılarına 2022 yılı başında gönderdiği zam tarifesi ile şoke etti. Yargıtay'ın içtihat kararlarına rağmen rayiç bedel uygulaması bahane edilerek, bazı kiracılara yüzde 100'e varan oranlarda zam yapıldı.

"VAKIFLAR MÜDÜRLÜĞÜ, CUMHURBAŞKANI'NIN DEDİĞİNİ UYGULAMIYOR"

Haşimişcan Caddesi'ndeki Tuğsa İş Merkezi'nde Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün kiracısı olan bir şirketin sorumlusu İbrahim Demirbaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefleri ve talimatları ile Kültür ve Turizm Bakanlığı uhdesindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün davranışı birbirine uymuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milletimizin haksız bir fiyat artışı yükünün altında kalmasının önüne geçeceğiz. Özel okullardaki fiyat artışını yüzde 36 ile sınırladık' diyor. Ancak Vakıflar Bölge Müdürlüğü tam tersini uyguluyor. Pandeminin sıkıntılarının halen sürdüğü bir dönemde Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü yüzde 100'ün üzerinde bir kira zammı gerçekleştirdi. Verdiğimiz düzeltme talebi dilekçesi de reddedildi" dedi.

"DÜZELTME YAPILMASI TALEBİYLE DİLEKÇE VERDİK"

Kiraladıkları gayrimenkule Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün yüzde 60 oranında zam yaptığını belirten Uğur Uslubaş da, "Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadele ettiğini açıklıyor. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tersine hareket ediyor. Binamızdaki bazı esnaflar bu durumdan şikayetçi. Biz de düzeltme yapılması talebiyle dilekçe verdik. Ancak kabul edilmedi. Rayiç bedel öne sürüldü. Esnafın, şirketlerin durumu ortada. Kira maliyetimiz yüzde 36 olarak açıklanan enflasyon rakamının çok üzerinde artmış oldu" diye konuştu.

Tuğsa İş Merkezi'nde iş yeri bulunan Nusrettin Yıldız da yüzde 45 oranında zam yapıldığını buna anlam veremediklerini sözlerine ekledi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Enflasyon, Turizm, Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Vakıflar Bursa Bölge Müdürlüğü'nden kiracılarına yüzde 100 zam şoku! Esnaf ne yapacağını bilemiyor - Son Dakika
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