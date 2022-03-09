Vali Atay denetime bizzat katıldı - Son Dakika
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Vali Atay denetime bizzat katıldı

09.03.2022 17:57
Vali Atay denetime bizzat katıldı

Düzce'de son zamanlarda marketlerde yaşanan ürün yokluğu ve fiyat belirsizlikleri nedeniyle artan şikayetler üzerine Vali Cevdet Atay, kurum müdürleriyle birlikte market denetimine çıktı.

Düzce'de son zamanlarda marketlerde yaşanan ürün yokluğu ve fiyat belirsizlikleri nedeniyle artan şikayetler üzerine Vali Cevdet Atay, kurum müdürleriyle birlikte market denetimine çıktı. Zincir ve yerel marketleri tek tek denetleyen Atay, fırsatçılara göz açtırılmayacağını söyledi.

Son günlerde özellikle temel gıda ürünlerinin marketlerde bulunamayışı ve fiyatlardaki belirsizliklerin artması üzerine ulusal zincir ve yerel marketlerde denetimler arttı. Zabıta Müdürlüğü ile Ticaret Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlere Vali Atay'da katıldı. Atay denetimleri sırasında kurum müdürleri de eşlik etti. Zincir ve yerel marketleri tek tek gezen Cevdet Atay ve beraberindekiler, marketlerin depolarında fazla ürün olup olmadığını incelerken, market raflarındaki ürünlerini fiyatlarını da kontrol etti.

Ayrıca ürünlerin raf fiyatları ile kasa fiyatlarını da karşılaştıran Atay, denetimler sırasında yaptığı açıklamada "Vatandaşları mağdur edecek hiçbir ticareti kabul etmiyoruz. Ekiplerimiz sürekli olarak sahada denetim yapıyor, fiyatları kontrol ediyor, stokçuluk olup olmadığına bakıyorlar. Bizde bugün denetimlere katılarak, ekiplerimizin çalışmasını yerinde gördük. Fırsatçılara ve fırsatçılığa asla müsaade etmeyeceğiz. Vatandaşımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Cezayı gerektirecek durumun yaşanmadığı kontroller Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde ulusal zincir marketleri ve yerel marketlerde aralıksız sürdürülüyor. - DÜZCE

Vali Atay denetime bizzat katıldı
Vali Atay denetime bizzat katıldı
Vali Atay denetime bizzat katıldı

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Ticaret, Zabıta, Market, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Atay denetime bizzat katıldı - Son Dakika


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