Vali Çiftçi İŞKUR'u Ziyaret Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Vali Çiftçi İŞKUR'u Ziyaret Etti

Vali Çiftçi İŞKUR\'u Ziyaret Etti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İŞKUR'da istihdam verilerini değerlendirerek desteklerini iletti.

16.01.2025 09:53
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kurum ziyaretleri kapsamında Erzurum Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

İstihdam ve çalışma hayatına yönelik değerlendirmeler yapılan ziyarette Vali Çiftçi, İl Müdürü Abdulkadir Mutlu'dan brifing aldı.

Brifingde paylaşılan verilere göre: işveren danışmanları tarafından 3 bin 772 işyeri ziyaret edilerek, 15 bin 310 açık iş talebi alındı. Alınan bu ilanlara 59 bin 550 kişi yönlendirmesi yapılarak 8 bin 402 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık edildi. Açık iş ilanlarının karşılanma oranı yüzde 55 olarak gerçekleşirken kurumun işgücü piyasasına etki oranı yüzde 30 oldu. Kurumda güncel olarak 137 işyerinin 209 muhtelif açık iş ilanı mevcut. 2024 yılında kurumda 18 bin 411 kişiye İş ve Meslek Danışmanları tarafından bireysel danışmanlık hizmeti sunulurken 31 bin 282 kişi hizmet almak için kuruma başvuru yaptı.

Vali Mustafa Çiftçi, iş gücünün artırılmasına yönelik çabalara verdikleri destek için kurum çalışanlarına teşekkür etti. Ziyarette Vali Mustafa Çiftçi'ye, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik eşlik etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Vali Çiftçi İŞKUR'u Ziyaret Etti - Son Dakika

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