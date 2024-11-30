Vali Çiftçi, Oltu'da Vergi Rekortmenlerini Ödüllendirdi - Son Dakika
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Ekonomi

Vali Çiftçi, Oltu'da Vergi Rekortmenlerini Ödüllendirdi

Vali Çiftçi, Oltu\'da Vergi Rekortmenlerini Ödüllendirdi

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek 2023 yılı Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi beyannamelerinde ilk 5 sıraya giren işletme ve bireylere plaket takdim etti. Vali, ilçedeki ekonomik faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlayan girişimcileri tebrik etti.

30.11.2024 10:11  Güncelleme: 10:12
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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaret etti, vergi rekortmenlerine plaket verdi.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Oltu Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek ilçenin ekonomik ve ticari faaliyetlerine katkı sağlayan girişimcilerle bir araya geldi. Programa Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Belediye Başkanı Adem Çelebi, Ticaret Odası Başkanı Baki Karaca ve oda yönetimi de katıldı.

Vergi Rekortmenlerine Plaket Takdimi

Program kapsamında 2023 yılı Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde ilk 5 sıraya giren işletme ve bireylere plaket takdim edildi. Programın açılış konuşmasını Oltu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Karaca yaptı. Karaca'nın ardından Belediye Başkanı Adem Çelebi söz alarak katılımcılara teşekkür etti. Vali Mustafa Çiftçi ise konuşmasında, ilçedeki ekonomik faaliyetlerin gelişmesine katkı sağlayan girişimcileri tebrik ederek, şunları söyledi: "Bugün burada Oltu'muzun ekonomik başarısına katkı sağlayan girişimcilerimizi onurlandırmak üzere bir aradayız. Vergi sıralamasında yer alan tüm işletmelerimizi ve şahıslarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu tür başarılar hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine değer katıyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Plaket takdim töreni

Plaket töreninde, 2023 yılı Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde ilk 5 sırada yer alan işletme ve bireylere ödülleri takdim edildi. Gelir Vergisi Beyannamesinde dereceye girenler ise şöyle oldu; Cevat Yavuz, Emrail Kaya, Abdurrahim Karaca adına Pınar Karaca, Erkan Polat adına Özkan Çalışkan ve Abdulkerim Kaya. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde dereceye girenler; Dostmad Madencilik A.Ş. adına Ahmet Şimşek ve Ayhan Türkan, Tutkun Çelik Makine adına Ahmet Mercan, Tayhan Ömür Yapı A.Ş. adına Ayhan Türkan, Oltu Hazır Beton A.Ş. adına İlhami Demir ve AYG Yol Yapı İnşaat adına Muharrem Algül oldu.

Vali Çiftçi'den tebrik ve temenniler

Vali Mustafa Çiftçi, plaket töreninin ardından yaptığı açıklamada, ilçedeki ekonomik başarıların devam etmesini temenni ederek, "Bugün burada gösterilen bu başarılar, ilçemizin ekonomik potansiyelini gözler önüne seriyor. Emeği geçen herkesi bir kez daha kutluyorum." dedi. Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Vali Çiftçi, Oltu'da Vergi Rekortmenlerini Ödüllendirdi - Son Dakika

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