Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı - Son Dakika
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Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı

12.05.2022 15:21

Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı - Vali Dağlı: "İnşaat lokomotif sektör" Samsun 6. İnşaat Fuarı açılışında konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, inşaatın 250'ye yakın alt iş kolunu etkileyen ve tetikleyen lokomotif sektör olduğunu belirterek 'yatırım' çağrısında bulundu.

Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı

- Vali Dağlı: "İnşaat lokomotif sektör"

SAMSUN - Samsun 6. İnşaat Fuarı açılışında konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, inşaatın 250'ye yakın alt iş kolunu etkileyen ve tetikleyen lokomotif sektör olduğunu belirterek 'yatırım' çağrısında bulundu.

Samsun Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 89 firmanın katıldığı fuarın açılışı, protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"İnşaat lokomotif bir sektör"

Fuarın açılış programında konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Pandemiden sonra artık taşlar yeniden yerine oturmaya başlıyor. Tekrar faaliyetlerimize başlıyoruz. 2019'da bıraktığımız yerden tekrar başladık, daha da hızlanacağız. İnşaat Fuarı'na 89 firmamız katıldı. Önümüzdeki yıllarda bu sayının artacağını düşünüyoruz. İnşaat sektörü çok lokomotif bir sektör. İnşaat, sadece yapımcıyı veya müteahhidi değil 250 civarında sektörü yakından etkileyen, tetikleyen, zincir halinde bunu çalıştıran bir sektör. Ülkemizin olmazsa olmaz en büyük sektörü. Yurt dışına açılan çok güzel firmalarımız var. Biz artık dünyada inşaat alanında ne kadar rekabet edebilir olduğumuzu biliyoruz. Rekabette güçlü olduğumuz alanlarda ilerlemeye devam etmek zorundayız. Dar kalıplarda sıkışıp kalmamızın hiçbir anlamı yok. Bir an önce dışarıya açılmak durumundayız. İnşallah yeni ufuklar, imkanlar, ümitler bizi bekliyor olur. Bu manada bu fuardaki sektör temsilcilerimizin bir an önce yurt dışı yatırımlarını biran önce hızlandıralım" dedi.

"İnşaat fuarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz"

Samsun'da böyle bir fuara ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, "İnşaat fuarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Şehrimizdeki bütün esnafların da istifade edeceği bir fuar olması hasebiyle biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu ve bundan sonraki yapılacak fuarların da şehrimizde sayısının artmasıyla mutlu olacağız. Katılan tüm paydaşların umduklarını bulduğu, istifade etmek isteyenlerin de güzel bir fuarcılık yaşamasını arzu ediyorum" diye konuştu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır ise şunları söyledi:

"İnşaat sektörü, kendisine bağlı pek çok alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep oluşturan bir sektördür. En temel tabirler yeni yapılan bir evde 150'den fazla meslek kolunu ilgilendiren binlerce parça bulunduğu sonucu elde edilmiştir. Dolayısıyla inşaat sektörünün ülke ekonomisi içinde sahip olduğu önemi, üretim sürecinde bulunduğu sektörlerle olan bağlantıların düzeyi, bu sektörlerin toplam üretim içindeki payı ile değerlendirilmelidir. Doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı istihdam oranlarını da bu verilere eklendiğimizde, oluşturduğu katma değeri çok daha iyi anlayabiliyoruz. Lokomotif etkisi bağlamında, inşaat sektörünün büyümenin merkezinde yer aldığını söyleyebiliriz. Ancak, bu sektöre artık sadece yapı üretmek ve akabinde bakım onarım işleri bağlamında bakmamak gerektiği kanaatindeyim. Yüksek oranlı - istikrarlı büyüme ve beraberinde istihdam yaratma ihtiyacı her zamankinden daha fazla olan Türkiye ekonomisi için, her zamankinden daha önemli hale gelen inşaat sektörüne ilişkin olarak bu fuarı gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Protokol üyeleri, fuarın açılışının ardından markaları gezerek ürünler hakkında bilgi aldı. Yapı, inşaat malzemeleri, tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, doğalgaz teknolojilerine dair tüm yenilikler ve gelişmelerin yer aldığı fuar, 12-15 Mayıs tarihlerinde açık kalacak.

Açılış programına ayrıca İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Haluk Akyüz ve diğer davetliler katıldı.

Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı
Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı
Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı
Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı
Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı
Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı
Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı
Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı
Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı
Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı
Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı
Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı
Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı
Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Samsun 6. İnşaat Fuarı açıldı - Son Dakika


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