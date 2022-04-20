Vali Elban: "378 projeden 39'u tamamlandı" - Son Dakika
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Vali Elban: "378 projeden 39'u tamamlandı"

20.04.2022 16:42
Vali Elban: "378 projeden 39'u tamamlandı"

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, 2022 yılının 3 aylık döneminde uygulanan 378 projeden 39'unun tamamlandığını söyledi.

Adana Valisi Dr. Süleyman Elban, 2022 yılının 3 aylık döneminde uygulanan 378 projeden 39'unun tamamlandığını söyledi.

2022 Yılı 2. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Elban'ın başkanlığında yapıldı. Çukurova Kalkınma Ajansında düzenlenen toplantıya Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, Vali Yardımcısı Adem Arslan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda Adana'daki yatırımlara ilişkin verileri paylaşan Vali Elban, 2022 yılı 1. Dönem (Ocak-Şubat-Mart) itibariyle kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 378 projenin uygulandığı bilgisini verdi.

Bu projelerden 39'unun tamamlandığını belirten Vali Elban, "218 projemiz hala devam etmektedir. 72 proje ihale, 44 proje etüt proje aşamasındadır. 5 proje ise tasfiye edilmiştir. Bu projelerin toplam tutarı 19 milyar 363 milyon lira olup 2022 yılı ödeneği 1 milyar 692 milyon liradır. Bu projeler için bugüne kadar toplam 3 milyar 218 milyon lira harcama yapılmıştır" dedi.

Vali Elban'ın konuşmasının ardından merkezi idare ve yerel yönetimler tarafından gerçekleştirilen ve yatırım programında yer alan projelerin yapım ve tamamlanma aşamalarının tüm ayrıntılarıyla ele alındığı toplantı; kurumların yatırım ve koordinasyon raporlarını sunumu, İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında yapılan çalışmalar ve kurumların koordinasyonunu gerektiren hususların görüşülmesiyle son buldu. - ADANA

Vali Elban: 378 projeden 39'u tamamlandı
Vali Elban: 378 projeden 39'u tamamlandı

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Süleyman Elban, Çukurova, Adana, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Elban: '378 projeden 39'u tamamlandı' - Son Dakika


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