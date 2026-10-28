Vali Karakaya, Güroymak’ta badem hasadına katıldı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Güroymak ilçesi düzenlenen badem hasadı programına katıldı.

Şirintepe Mahallesi'nde üretici Seyfetullah Haksever'in tarlasında düzenlenen badem hasadı programında çiftçilerle bir araya gelen Vali Ahmet Karakaya, tarım ve hayvancılığın stratejik bir öneme sahip olduğunu, Güroymak ilçesinin de bu alanda hatırı sayılır bir noktada yer aldığını belirtti. Badem hasadının tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Karakaya, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda toprağın bereketini üretime, üretimi istihdama, istihdamı da milletin refahına dönüştürmek için kararlılıkla çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda alın teriyle toprağa hayat veren üreticimizin yüzyılı olacaktır. Badem hasadımızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Hasat programına Güroymak Kaymakamı Onur Aykaç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Hikmet Ataman, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, kurum amirleri ve üreticiler katıldı.