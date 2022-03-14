Vali öğretmen babasının nasihatini paylaştı: O dağlardaki Türk, Kürt, Alevi çocuklarını yetiştirin! - Son Dakika
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Vali öğretmen babasının nasihatini paylaştı: O dağlardaki Türk, Kürt, Alevi çocuklarını yetiştirin!

14.03.2022 16:37
Vali öğretmen babasının nasihatini paylaştı: O dağlardaki Türk, Kürt, Alevi çocuklarını yetiştirin!

Eğitimle ilgili bir seminerde konuşan Erzurum Valisi Okay Memiş öğretmen olan babasının öğüdünü, öğretmenlerle paylaştı. Babasının kendisine atamalarda hakkaniyetli olması konusunda uyarı yaptığını söyleyen Memiş; babasının "Siz oradaki, o dağlardaki Türk, Kürt, Alevi çocuklarını ve o fakir çocukları yetiştirmeyecekseniz yaptığınız işin ne gereği var" dediğini aktardı.

Erzurum Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Nenehatun Konferans Salonu'nda, 81 ilde eğitim sektöründe yönetici olan 215 kişinin katılımıyla düzenlenen "Eğitim Yönetici Geliştirme Programı (YÖGEP) Semineri", saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Erzurum Valisi Okay Memiş, burada yaptığı konuşmada, kendisinin de öğretmen çocuğu olduğunu söyledi. Yakınlarının da öğretmen olduğunu anlatan Memiş, "Böyle bir ailenin mensubu olarak dünyaya geldik. İyi ki de bir öğretmen çocuğuyum. O dönem çocukluğumdan hatırladığım kadarıyla öğretmenler arasında eğitim açısından müthiş bir rekabet vardı ve hafızamda kalan fedakar insanlardı." diye konuştu.

"BU BANA BABA TAVSİYESİ"

Memiş, öğretmen olan babasının kendisine kırsaldan tayin isteyen öğretmen atamalarında tolerans göstermemesi tavsiyesinde bulunduğunu belirterek, "Erzurum'da genç arkadaşlar sözleşmeli atandığı halde, olmaması gerektiğini bildiği halde hemen tayin derdine düşüyor. Çok ayıp. Öğretmen babam bana 'oğlum bak bu öğretmen tayinlerini yapma' diyor. Bu bana baba tavsiyesi. Siz oradaki, o dağlardaki Türk, Kürt, Alevi çocuklarını ve o fakir çocukları yetiştirmeyecekseniz yaptığınız işin ne gereği var. Bu ne kadar değerli bir şey ve bu size bir fırsattır. Gençler zul olarak bakıyorlar." ifadesini kullandı.

"DEVLETİN DİNİ ADALETTİR"

Memiş, devlet tarafından yatırımların yapıldığını anlatıp yeni öğretmenlere seslenerek, "Sen de öğretmen olarak bu memleketi aydınlatacaksın. Bir çocuk kazan, kimin ne olacağı belli olmuyor. 'Fedakar öğretmenlik' diye bir kavram var. Öğretmenlik mesleğini çok önemsiyorum. Yönetici olmak isteyen kim olursa olsun bilmeli ki devletin dini adalettir. Sizler yönetici olacaksanız herkesi kucaklamak zorundasınız. Bu kadar büyük bir camiada her görüşten insan olacaktır. Yönetici, herkesi kucaklamak zorundadır, eğer bunu yapamazsanız yönetici olmayın. Siyaset başkadır, yönetim başkadır, devlet yönetmek başkadır, siyaset başkadır. Kamu yönetiminin en önemli prensibi adaletli devlet yönetimidir. Biz de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün dünyaya örnek olmak istiyoruz." dedi.

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Öğretmen, Alevi, Kürt, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vali öğretmen babasının nasihatini paylaştı: O dağlardaki Türk, Kürt, Alevi çocuklarını yetiştirin! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali öğretmen babasının nasihatini paylaştı: O dağlardaki Türk, Kürt, Alevi çocuklarını yetiştirin! - Son Dakika
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