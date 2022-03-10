Vali stokçu denetimine katıldı - Son Dakika
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Vali stokçu denetimine katıldı

10.03.2022 14:19
Vali stokçu denetimine katıldı

Yalova Valisi Muammer Erol, stokçuluğu engellemek adına marketlere yapılan denetimlere katıldı.

Yalova Valisi Muammer Erol, stokçuluğu engellemek adına marketlere yapılan denetimlere katıldı. Erol, market raflarının yanı sıra depolarda da inceleme yaptı.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla illerde Ticaret İl Müdürlükleri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıta ekipleri marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Yalova'da yürütülen denetimlere Vali Muammer Erol da katıldı. Denetimler esnasında Erol'a, Ticaret İl Müdürü Alpaslan Tunalı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve belediye zabıta ekipleri eşlik etti.

Mağazalarda yağ raflarını ve market içinde bulunan depoları inceleyen Erol, "Esnafımızı fahiş fiyat ve stokçuluk konusunda uyarılarımızı yapıyoruz. Zincir marketler başta olmak üzere kentte faaliyet gösteren tüm marketlerde aşırı fiyat artışı, stokçuluk, fiyat etiketleri, KDV indirimi, son kullanma tarihi ve depo kontrolleri denetim ekiplerimiz aracılığıyla aralıksız denetlenmeye devam edecek olumsuz durumlarda ise cezai müeyyide uygulanacaktır" dedi. - YALOVA

YORUMLAR
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Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede? Burası Muş: Yine bir zincir market, yine raflarda yağ yok! Bilin bakalım nerede? ZİNCİR MARKETLERİN DEPOLARINDAKİ YAĞ STOKÇULUĞUNA CEZA ZİNCİR MARKETLERİN DEPOLARINDAKİ YAĞ STOKÇULUĞUNA CEZA

Muammer Erol, Ticaret, Market, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali stokçu denetimine katıldı - Son Dakika


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