Vali Yardımcısı Kasımoğlu'ndan şeker denetimi - Son Dakika
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Vali Yardımcısı Kasımoğlu'ndan şeker denetimi

29.03.2022 17:36
Vali Yardımcısı Kasımoğlu'ndan şeker denetimi

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve beraberindeki zabıta ekipleri, toz şeker stoklandığı yönündeki iddiaların ardından marketlere yönelik denetim yaptı.

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu ve beraberindeki zabıta ekipleri, toz şeker stoklandığı yönündeki iddiaların ardından marketlere yönelik denetim yaptı.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, beraberindeki Zabıta Müdürü Adil Demir, Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri ile toz şeker stokçuluğuna karşı harekete geçti. Vali Yardımcısı Kasımoğlu; zincir marketler, AVM ve yerel marketlerde raflarda şeker kontrolü yaptı. Yapılan denetimlerde market içi ve depoları tek tek inceleyen Kasımoğlu, işletme sahiplerine haksız fiyat artışı ve stokçuluk ile vatandaşın mağdur edilmemesi yönünde uyarılarda bulundu.

Vali Yardımcısı Kasımoğlu, vatandaşın mağdur edilmesi halinde ağır yaptırım uygulanacağı konusunda işletme sahiplerini uyardı. Hakkari esnafının duyarlı olduğunu belirten Kasımoğlu, bu duyarlılıktan dolayı kendilerine teşekkür etti.

Raflarda ve depolarda şeker bulunduğunu belirten işletme sahipleri, şu anlık bir sıkıntının olmadığını ifade ederek, denetime gelen Vali Yardımcısı Kasımoğlu ve beraberindekilere teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Vali Yardımcısı Kasımoğlu'ndan şeker denetimi
Vali Yardımcısı Kasımoğlu'ndan şeker denetimi

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Adil Demir, Ticaret, Hakkari, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Vali Yardımcısı Kasımoğlu'ndan şeker denetimi - Son Dakika


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