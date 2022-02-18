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Van Büyükşehir Belediyesinden 'KDV' denetimi - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesinden 'KDV' denetimi

18.02.2022 10:38
Van Büyükşehir Belediyesinden 'KDV' denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından kent genelinde hizmet veren marketleri denetledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından kent genelinde hizmet veren marketleri denetledi.

Vatandaşların uygun fiyatlı ürünlere ulaşması ve yapılan indirimlerin fiyatlara yansıması için denetimlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda maddelerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından kent genelinde denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda gıda mühendisleri eşliğinde denetimlerini sürdüren ekipler, yerel ve zincir marketlerde yüzde 7'lik KDV indiriminin uygulanıp uygulanmadığını kontrol etti. Marketleri tek tek denetleyen zabıta ekipleri, temel gıda maddelerini sepete koyarak, kasada KDV oranının yüzde 1 olarak kesilip kesilmediğini, raflardaki fiyat ürün etiketleri ile kasa fiyatlarının uyuşup uyuşmadığı ve ürünlerin son kullanma tarihini bir bir kontrol etti. Yapılan denetimlerde raftaki fiyatı ile kasa fiyatı uyuşmayan ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit edilen 3 markete cezai işlem uygulanırken, son kullanma tarihi geçen ürünlere ise imha edilmek üzere el konuldu.

Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Zabıta Dairesi Başkanı Sabahattin Ergenç'in de katıldığı denetimlerin devam edeceği belirtildi. - VAN

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Zabıta Dairesi Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Zabıta, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van Büyükşehir Belediyesinden 'KDV' denetimi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Van Büyükşehir Belediyesinden 'KDV' denetimi - Son Dakika
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