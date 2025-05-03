Van\'da Ekmek Krizi: Fırınlar Dağıtımı Durdurdu

Van'da fırınlar, market ve bakkallara uygulanan yüzde 20'lik iskonto nedeniyle bu noktalara ekmek vermedi.

Van'da faaliyet gösteren fırınlar, artan maliyetler karşısında market ve bakkallara uygulanan yüzde 20'lik iskonto oranının sürdürülemez olduğunu belirterek, zarar ettikleri gerekçesiyle bu noktalara ekmek dağıtımını geçici olarak durdurdu. Kararın ardından kentteki birçok market ve bakkalda ekmek bulunamadı. Sabah saatlerinde ekmek almak için market ve bakkallara gelen vatandaşlar, rafların boş olduğunu görünce eli boş dönmek zorunda kaldı.

Market ve bakkal sahipleri, yaşanan durumdan hem kendilerinin hem de müşterilerinin olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Ailesiyle kahvaltı yapmak için ekmek almaya çıktığını belirten Azra Kaya, birçok yere gitmesine rağmen ekmek bulamadığını söyledi. Evinden uzak bir markete kadar geldiğini belirten Kaya, "Ekmeksiz olmaz, aramaya devam edeceğim" dedi.

"Müşterimizi eli boş gönderdik"

Market çalışanı Muhammed Eren Işık ise kendilerine her gün düzenli olarak ekmek geldiğini belirterek, "Bugün fırınlar servise çıkmadı ve ekmek dolabımız boş kaldı. Normalde ekmek satışı yoğun olan bir marketiz. Ancak bugün gelen müşterimizi eli boş gönderdik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kararın sadece bugüne özel olduğunu ifade eden yetkililer, taraflar arasında uzlaşma sağlanması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. - VAN