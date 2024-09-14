Van'da Gastronomi Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da Gastronomi Fuarı Düzenlendi

Van\'da Gastronomi Fuarı Düzenlendi

Hisarcıklıoğlu, Van'ın turizm potansiyelini artırmak için projelerin sürdüğünü açıkladı.

14.09.2024 10:33
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Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Van'ın turizm potansiyelini canlandırmak ve ticaretin hareketlenmesine yönelik projelerin sürdüğünü belirterek, "Daha önce 52 bin kişilik Van kahvaltısıyla dünya rekoru kırmıştık. Şimdi de ikinci kez düzenlenen fuarla Van'ın eşsiz yeme içme kültürünü tanıtıyoruz" dedi.

Dünya Odalar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Van TSO öncülüğünde kentte düzenlenen bir takım program ve ziyaretlere katılmak üzere Van'a geldi. İlk olarak Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu, meclis üyeleri, oda organ üyeleri ve oda/borsa başkanları tarafından Van Ferit Melen Havalimanı'nda karşılanan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, daha sonra Van Valiliğini ziyaret etti. Vali Ozan Balcı tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu, valilik anı defterini imzaladı. Vali Balcı'ya "Cihan Harbi'nde Türkler" kitabını hediye eden Hisarcıklıoğlu, görüşmede Van ile ilgili istişarelerde bulundu.

Başkan Hisarcıklıoğlu daha sonra Van TSO tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Van Gurme ve Gastronomi Fuarı"nı ziyaret etti. Burada horon ile karşılanan Hisarcıklıoğlu, fuara ve fuarcılığa ilişkin görüşlerini paylaştı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Van, gastronomide hak ettiği yeri alacak. Van Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde gerçekleştirilen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nı ziyaret ettik. Stantları gezerek bilgi aldık. Van, doğru yolda ilerliyor. Şehirlerin de ruhu vardır. Aslolan, o ruhu yaşatmaktır. Şehrin ruhuna sahip çıkan Van Ticaret ve Sanayi Odamızın Başkanı Necdet Takva ve ekibini kutluyorum" dedi.

Van Expo Fuar Alanı'nda düzenlenen Van Gurme ve Gastronomi Fuarı'nda stantları gezen Rifat Hisarcıklıoğlu, fuar ile ilgili bilgiler aldı.

Başkan Hisarcıklıoğlu'nun bir sonraki durağı da Van TSO oldu. Van TSO Yönetim Kurulu ve meclis üyeleri tarafından karşılanan Hisarcıklıoğlu'na Van spor forması hediye edildi. Hisarcıklıoğlu, Van TSO'da "İstihdamın Yıldızları Ödül Töreni"ne katıldı. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, bölgenin gelişimi ve marka değerinin arttırılması adına yürütülen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, Van'ın turizm potansiyelini canlandırmak ve ticaretin hareketlenmesine yönelik projelerin sürdüğünü belirterek, "Daha önce 52 bin kişilik Van kahvaltısıyla dünya rekoru kırmıştık. Şimdi de ikinci kez düzenlenen fuarla Van'ın eşsiz yeme içme kültürünü tanıtıyoruz" diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Van'ın geleneksel ürünlerinin korunması amacıyla elde edilen coğrafi işaret tescillerine de dikkat çekerek, "18 ürünümüz coğrafi işaret aldı. Bu, yerel ürünlere sahip çıkmak için önemli bir adım" dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın, 5 yıldızlı hizmet sunan bir oda haline geldiğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Odamız akrediteli bir kuruluştur ve denetimlerden başarıyla geçmiştir. Bu durum, Van TSO'nun kalitesi hakkında önemli bir göstergedir."

Hisarcıklıoğlu, TOBB'un sağladığı imkanlarla Van'a önemli eserler kazandırıldığını ifade ederek, "Van'da bir fen lisesi ve ilköğretim okulu yapıldı, Erciş'te ise yeni bir okul ve spor salonunun açılışı gerçekleşecek" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Hisarcıklıoğlu, istihdam oluşturan işletmecilere plaketleri takdim ederek, bölgedeki işletmelerin kalkınmasına yönelik desteklerinin süreceğini belirtti.

Program hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Başkan M. Rifat Hisarcıklıoğlu, ödül törenin ardından Doğu Anadolu Bölge Başkanları Toplantısı ve TOBB Genç Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Toplantısı'nı Van TSO'da gerçekleştirdi. Son olarak Van Ticaret Borsası'nı ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, ardından Van'dan ayrıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Gastronomi, Ekonomi, Kültür, Turizm, Dünya, van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van'da Gastronomi Fuarı Düzenlendi - Son Dakika

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