Van'da havaların ısınmasıyla birlikte Tarihi Sobacılar Çarşısı hareketlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Van'da havaların ısınmasıyla birlikte Tarihi Sobacılar Çarşısı hareketlendi

Van\'da havaların ısınmasıyla birlikte Tarihi Sobacılar Çarşısı hareketlendi

Van'da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar piknik ve mesire alanlarına gitmeye başlarken Tarihi Sobacılar Çarşısı'nda da hareketlilik arttı. Van Gölü kıyısında mangal yapmak isteyen vatandaşlar, Sobacılar Çarşısı'nda semaver ve mangal üretimi yapan esnaflara yoğun ilgi gösteriyor.

03.05.2024 09:15
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Van'da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar piknik ve mesire alanlarına gitmeye başlarken Tarihi Sobacılar Çarşısı'nda da hareketlilik arttı.

Van'da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar özellikle hafta sonu Van Gölü kıyısında yoğunluk oluşturuyor. Burada mangal yapıp semaver çayı içmek isteyen vatandaşlar, Van'ın meşhur Sobacılar Çarşısı'nda da hareketliliğin artmasına neden oldu. Kış sezonunda soba üretimi ve tamiratı yapan esnaf, havaların ısınmasıyla birlikte semaver ve mangal üretimine yoğunlaşıyor.

Konuya ilişkin konuşan imalatçı Metin Akcan, semaver ve mangal üretiminin son hızla devam ettiğini belirtti. Üretim işini çocukluktan beri devam ettirdiğini ifade eden Akcan, "Bu bizim işimiz ve çekirdekten yetişmeyiz. Hangi mangalın kötü, hangi mangalın daha iyi yandığını biliyoruz. Mangalların kalitesi genellikle fiyat performansına bağlıdır. Pas konusunda müşterilerimize önerimiz; mangallarımızı kesinlikle suda yıkamıyoruz. Tel ızgaralarını ise rutubetten ve nemden koruyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Van'da havaların ısınmasıyla birlikte Tarihi Sobacılar Çarşısı hareketlendi - Son Dakika

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