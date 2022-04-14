Van'da 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı - Son Dakika
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Van'da 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı

14.04.2022 15:25
Van'da 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşülüp istişare edildiği 'İl Koordinasyon Kurulu'nun 2022 yılı ikinci dönem toplantısı yapıldı.

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşülüp istişare edildiği 'İl Koordinasyon Kurulu'nun 2022 yılı ikinci dönem toplantısı yapıldı.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat ve İl Planlama Müdürü Hasan Gültakar'ın valilik makamından video konferans aracılığıyla bağlandığı toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kurum müdürleri katıldı. Açılış konuşmasını yapan Vali Bilmez, 2022 yılı ikinci toplantısının hayırlı hizmetlere vesile olmasını diledi. 2022 yılında yatırımcı kuruluşlar ve belediyelerin yatırım projeleri hakkında bilgi veren Vali Bilmez, koordinasyon gereken projeler ve yatırımlarla ilgili bilgi vermek üzere kuruluşlar ve belediye temsilcilerine söz verdi.

Toplantı, yatırımcı kuruluşlar ve belediye temsilcilerinin yaptıkları bilgilendirme ve görüş alışverişiyle son buldu. - VAN

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Emin Bilmez, Yatırımcı, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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