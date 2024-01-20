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Van'da kadın istihdamına katkı sağlayacak tekstil fabrikası kuruldu - Son Dakika
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Van'da kadın istihdamına katkı sağlayacak tekstil fabrikası kuruldu

Van'ın Muradiye ilçesinde, Aile Destek Merkezi bünyesindeki kurslarda eğitim alan kadınlara iş imkanı sağlamak amacıyla inşa edilen tekstil fabrikası faaliyete geçti. Fabrikada çalışan yaklaşık 200 kadın, aile ekonomisine katkı sağlıyor ve üretilen ürünlerin büyük bir kısmı yurtdışına ihraç ediliyor.

Van\'da kadın istihdamına katkı sağlayacak tekstil fabrikası kuruldu
20.01.2024 - 09:43,  Güncelleme: 09:46
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Van'ın Muradiye ilçesinde kadın istihdamına katkı sağlayacak tekstil fabrikası kuruldu.

Van Valiliği tarafından 2 bin 200 metrekare alana inşa edilen tekstil fabrikası, Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesindeki kurslarda eğitim alan kadınlara iş imkanı sağlayacak. 400 kişi kapasiteli tekstil fabrikasında ilk etapta yaklaşık 200 kadın çalışarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Ayda yaklaşık 300 bin ürünün dikildiği fabrikada üretilen ürünlerin yüzde 80'i Almanya, İngiltere, Fransa, İsviçre ve Norveç'e gönderiliyor.

Fabrikayı ziyaret eden Muradiye Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Melih Aydoğan, ilçedeki istihdam sıkıntısını çözmek amacıyla tekstil fabrikası projesini hayata geçirdiklerini ifade ederek, "İlçenin ilk tekstil fabrikasını; kadınların ayakları üzerinde durması, geçimlerini sağlamaları ve istihdama kazandırılmaları açısından önemsiyoruz. Bu yatırımların devamının gelmesi için girişimlerde bulunuyoruz. Çalışan ve ekonomik olarak özgür olan kadınların kendini daha rahat ifade edebileceğini, ailesine daha faydalı olacağını düşünüyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA
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Van Valiliği, Muradiye, Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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