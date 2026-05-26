Van'da Kurban Bayramı Alışverişi Yoğunlaştı

26.05.2026 15:07
Kurban Bayramı'nda Van'da tezgahlar renklenirken, alışveriş caddesi trafiğe kapatıldı.

Van'da Kurban Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda kurulan tezgahlarda renkli görüntüler oluştu.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı öncesi esnaf, tezgahlarını hazırlayarak bayramlık ürünleri vatandaşların beğenisine sundu. Giyimden şekere, kuruyemişten temizlik ürünlerine kadar birçok çeşidin yer aldığı tezgahlar, özellikle öğle saatlerinden itibaren yoğun ilgi görüyor. Kentin birçok noktasında kurulan tezgahlarda bayram alışverişi yapan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan, kentin en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Caddesi, vatandaşların alışverişlerini daha rahat yapabilmeleri amacıyla araç trafiğine kapatıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği caddede alışveriş hareketliliği en üst seviyeye ulaştı.

"Hem esnafımız hem de halkımız mutlu"

Konuya ilişkin konuşan esnaf Ercan Altıntaş, bayram yoğunluğunun geçtiğimiz haftadan itibaren başladığını belirtti. Caddenin kapatılması ve arefe günü itibariyle bu yoğunluğunun üst seviyeye çıktığını ifade eden Altıntaş, "Cumhuriyet Caddesi'nin trafiğe kapatılması esnaf için oldukça olumlu sonuçlar doğurdu. Şu anda bayram öncesi yoğun bir hareketlilik yaşanıyor; bu durum hem caddedeki hem de çevredeki esnaflarımız için bayram öncesi güzel bir dönem olduğunu gösteriyor. Bayramdan önceki son bir hafta, esnafı ciddi anlamda olumlu etkileyen bir hareketlilik yaşanıyor. Bu hareketliliğin devam etmesini temenni ediyoruz. Hem esnafımız hem de halkımız şu an oldukça mutlu. İyi bir yoğunluk var; alan da satan da memnun" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Alışveriş, Ekonomi, Turizm, Yaşam, Van, Son Dakika

