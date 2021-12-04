Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler!

Van'da hediyelik eşya ve züccaciye mağazasının indirimli kampanyasından yararlanmak isteyenler, iş yeri önünde izdihama neden oldu.

Kazım Karabekir Kavşağı'nda, hediyelik eşya ve züccaciye ürünleri satan bir mağaza dün akşam saatlerinde bazı ürünlerde indirim yapılacağını duyurdu. ERKEN SAATLERDE SIRAYA GİRDİLER Sosyal medyada duyuruyu gören vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önüne gelip beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar indirimden yararlanmak için içeri girdi. Bu sırada hem içeride hem de mağaza önünde yoğunluk oluştu. İşte mağazanın önündeki o görüntü;

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