Kazım Karabekir Kavşağı'nda, hediyelik eşya ve züccaciye ürünleri satan bir mağaza dün akşam saatlerinde bazı ürünlerde indirim yapılacağını duyurdu.
Sosyal medyada duyuruyu gören vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önüne gelip beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar indirimden yararlanmak için içeri girdi. Bu sırada hem içeride hem de mağaza önünde yoğunluk oluştu.
İşte mağazanın önündeki o görüntü;
Kaynak: DHA
Son Dakika › Ekonomi › Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler! - Son Dakika Ekonomi