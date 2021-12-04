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Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler! - Son Dakika

Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler!

04.12.2021 16:12

Van'da hediyelik eşya ve züccaciye mağazasının indirimli kampanyasından yararlanmak isteyenler, iş yeri önünde izdihama neden oldu.

Kazım Karabekir Kavşağı'nda, hediyelik eşya ve züccaciye ürünleri satan bir mağaza dün akşam saatlerinde bazı ürünlerde indirim yapılacağını duyurdu.

ERKEN SAATLERDE SIRAYA GİRDİLER

Sosyal medyada duyuruyu gören vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren mağazanın önüne gelip beklemeye başladı. Kapıların açılmasıyla birlikte vatandaşlar indirimden yararlanmak için içeri girdi. Bu sırada hem içeride hem de mağaza önünde yoğunluk oluştu.

İşte mağazanın önündeki o görüntü;

İndirimi duyan mağazaya koştu! Ortaya yine izdiham görüntüleri çıktı
Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler!

Kazım Karabekir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler! - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Van'da mağaza indirimi izdihama neden oldu! İşte o görüntüler! - Son Dakika
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